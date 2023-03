95th Academy Awards 2023: कोणत्या श्रेणीत कोणाला मिळाला ऑस्कर पुरस्कार, जाणून घ्या विजेत्यांची संपूर्ण यादी एका क्लिकवर....

Oscars 2023 95th Academy Awards Winners List: अकादमी पुरस्कार म्हणजेच ऑस्कर हे जगातील सर्वात मोठे चित्रपट पुरस्कार आहेत. यंदा या पुरस्कारांचे लॉस एंजेलिसमध्ये आयोजन करण्यात आले. हा पुरस्कार सोहळा भारतीयांसाठी खूप खास असून भारताकडून ऑस्करसाठी चार नामाकंन गेली आहेत. यामध्ये नुकताच हाती आलेल्या निकालानुसार भारताला पहिला ऑस्कर "The Elephant Whispers" या शॉर्ट फिल्मने बेस्ट शॉर्ट फिल्मचा पुरस्कार पटकावला आहे. तर दुसरी आनंदाची बातमी म्हणजेच भारतीय चित्रपट RRR मधील नाटू नाटू या गाण्याला सर्वोत्कृष्ट ओरिजिनल सॉंन्गचा पुरस्कार मिळाला आहे.

The complete list of 95th Oscars winners (updating LIVE). #Oscars95 https://t.co/869N2H4Jc1 — The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023

पाहा ऑस्कर विजेत्यांची संपूर्ण यादी

सर्वोत्तम चित्रपट

Everything Everywhere All at Once

डॅनियल क्वान, डॅनियल शिनर्ट आणि जोनाथन वांग, निर्माते

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता

द व्हेल मधील ब्रेंडन फ्रेझर

सहाय्यक भूमिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता

Ke Huy Quan, एव्हरीथिंग एव्हरीव्हेअर ऑल अॅट वन्स

प्रमुख भूमिकेत सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

Michelle Yeoh, एव्हरीथिंग एव्हरीव्हेअर ऑल अॅट वन्स

सहाय्यक भूमिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

जेमी ली कर्टिस, एव्हरीथिंग एव्हरीव्हेअर ऑल अॅट वन्स

सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेटेड फीचर फिल्म

Guillermo del Toro's Pinocchio, गिलेर्मो डेल टोरो, मार्क गुस्टाफसन, गॅरी उंगार आणि अॅलेक्स बल्कले

सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी

All Quiet on the Western Front, जेम्स फ्रेंड

सर्वोत्तम पोशाख डिझाइन

Black Panther: Wakanda Forever, रुथ कार्टर

उत्तम दिग्दर्शन

डॅनियल क्वान आणि डॅनियल शिनर्ट, एव्हरीथिंग एव्हरीव्हेअर ऑल अॅट वन्स

सर्वोत्कृष्ट माहितीपट फीचर फिल्म

Navalny, डॅनियल रोहर, ओडेसा रे, डायन बेकर, मेलानी मिलर आणि शेन बोरिस

सर्वोत्कृष्ट माहितीपट लघुपट

द एलिफंट व्हिस्परर्स, कार्तिकी गोन्साल्विस आणि गुनीत मोंगा

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट संपादन

एव्हरीथिंग एव्हरीव्हेअर ऑल अॅट वन्स , पॉल रॉजर्स

सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म

All Quiet on the Western Front, जर्मनी

सर्वोत्तम मेकअप आणि केशरचना

The Whale, एड्रियन मोरोट, ज्युडी चिन आणि अॅनेमेरी ब्रॅडली

सर्वोत्कृष्ट संगीत

All Quiet on the Western Front, व्होल्कर बर्टेलमन

सर्वोत्कृष्ट संगीत (मूळ गाणे)

RRR कडून नाटू, नाटू..., संगीत एम.एम. कीरवाणी; चंद्रबोस यांचे गीत

सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, चार्ली मॅकेसी आणि मॅथ्यू फ्रायड

सर्वोत्कृष्ट लाइव्ह अॅक्शन शॉर्ट फिल्म

आयरिश अलविदा, Tom Berkeley and Ross White

सर्वोत्तम आवाज

Top Gun: Maverick, मार्क वेनगार्टन, जेम्स एच. माथर, अल नेल्सन, ख्रिस बर्डन आणि मार्क टेलर

सर्वोत्तम व्हिज्युअल इफेक्ट्स

Avatar: The Way of Water, जो लेटेरी, रिचर्ड बनहॅम, एरिक सैंडन आणि डॅनियल बॅरेट

सर्वोत्कृष्ट लेखन (रूपांतरित पटकथा)

Women Talking, सारा पोली ची पटकथा

सर्वोत्कृष्ट लेखन (मूळ पटकथा)

Everything Everywhere All at Once, डॅनियल क्वान आणि डॅनियल शिनर्ट यांनी लिहिलेले