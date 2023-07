'सस्ता आयरन मॅन...', Project K मधील प्रभासचा फर्स्ट लूक पाहून नेटकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Prabhas Project K : दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभास आदिपुरुष नंतर आता त्याच्या 'प्रोजेक्ट के' या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. 'प्रोजेक्ट के' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारणाऱ्या प्रभासचा फर्स्ट लूक नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. त्या पोस्टरमध्ये प्रभासचा लूक पाहून अनेकांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ते जाणून घेऊया. खरंतर अनेकांना प्रभासचा हा लूक आवडला आहे तर अनेकांच्या पसंतीस हा लूक आला नाही. काही नेटकऱ्यांनी त्याला आयरन मॅनची कॉपी म्हटलं आहे. तर काहींनी भारतीय चित्रपटाचा आयरन मॅन म्हटलं आहे. चला तर जाणून घेऊया काय म्हणाले नेटकरी...

प्रोडक्शन हाऊसनं प्रभासचा लूक शेअर करत 'The Hero rises. From now, the Game changes' असं कॅप्शन दिलं होतं. 'प्रोजेक्ट के' च्या पोस्टरमध्ये प्रभासनं एक पोलादी पोषाख परिधान केला आहे. यात प्रभास हा अॅक्शन पोज देताना दिसत आहे. प्रभासला या अॅक्शन पोजमध्ये पाहताना नेटकऱ्यांना आयरनमॅनची आठवण आली आहे. अनेकांनी ट्विटरवर ट्वीट करत त्यांना 'आयरन मॅन 3' च्या पोस्टरची आठवण आल्याचे म्हटले आहे. तर त्या दोघांमध्ये काय साम्य आहे ते देखील त्यांनी दाखवले आहे. प्रभासचा 'प्रोजेक्ट के' मधील लूक समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्यावर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एक नेटकरी कमेंट करत म्हणाला 'सस्ता आयरन मॅन.' दुसरा नेटकरी म्हणाला, 'भारतीय सिनेमाचा आयरन मॅन.' तिसरा नेटकरी म्हणाला, 'मला या दोन्ही पोस्टरमध्ये काही फरक दिसत नाही आहे. आम्हाला काही तरी वेगळं अपेक्षीत होतं. जे आम्ही कधी पाहिलं नाही.' आणखी एक नेटकरी म्हणाला, 'एकीकडे प्रोजेक्ट के मधील रेबेल स्टार प्रभास आहे, तर दुसरीकडे आयरन मॅन 3 मधील रॉबर्ट डाऊनी ज्युनिअर आहे.'

20 hours to go The Hero rises. From now, the Game changes This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK. First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA). To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023

Right one is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK and left one is @RobertDowneyJr from ironman pic.twitter.com/97flVzAAPv — keshar kadayat (@KesharKadayat) July 19, 2023

What's the difference between these two pics!? We want to see different like never seen before it's so bad to see like that. #ironman #ProjectK #Prabhas it's like a sasta ironman https://t.co/JgG2IdBHSa pic.twitter.com/y0WfODgUzJ — keshar kadayat (@KesharKadayat) July 19, 2023

प्रोजेक्ट के विषयी बोलायचे झाले तर या चित्रपटाचे दिग्दर्शन नाग अश्विन यांनी केले आहे. तर हा एक सायन्स फिक्शन चित्रपट आहे. या चित्रपटात प्रभाससोबत, दीपिका पदुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन आणि दिशा पटानी दिसणार आहेत. आज सेन डिएगो कॉमिक-कॉनमध्ये चित्रपटायचं टायटल आणि ट्रेलर प्रदर्शनाची तारिख घोषित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, हा चित्रपट विष्णुच्या शेवटच्या अवतारावर आधारीत आहे. यात आपल्याला विष्णू भगवानचा अखेरच्या अवतारात प्रभास दिसणार असून पण एका हटके अंदाजात.