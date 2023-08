राधिका आपटेनं बौद्ध पद्धतीनं लग्न केल्याचे सीन पाहून प्रकाश आंबेडकर म्हणाले...

Made in Heaven 2 : अॅमेझॉन प्राइम या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नुकतीच 'मेड इन हेवन' या वेब सीरिजचा दुसरा भाग नुकताच प्रदर्शित झाला. या सीरिजमध्ये दाखवण्यात आलेल्या बौद्ध लग्नाची सध्या सगळीकडे चांगलीच चर्चा सुरु आहे. आता हा सीन काय असेल असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे. तर या सीरिजमध्ये एक एपिसोड हा अभिनेत्री राधिका आपटेमुळे चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे त्यात आंतरजातीय विवाहसोहळा दाखवण्यात आला आहे. त्यात राधिकाचा होणारा पती हा उच्चभ्रू हिंदू जातीय असतो. तर त्यात राधिका ही तिच्या होणाऱ्या पतीला हिंदू विवाहपद्धतीसोबतच बौद्ध पद्धतीनं लग्न सोहळ्यास तयार करते. त्यामुळे हा सीन चर्चेत आला असून प्रेक्षक त्याचं तोंड भरून कौतुक करत आहेत. यावर आता प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे.

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी राधिका आपटेच्या या दलित लग्नाच्या एपिसोडचं सोशल मिडीयावर भरभरुन कौतुक केलंय. प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून या एपिसोडमधील दोन फोटो शेअर केले होते. हे फोटो शेअर करत त्यांनी म्हटलं होतं की 'मला दलित स्त्री पात्र पल्लवीची जिद्द, अवहेलना आणि प्रतिकार आवडला. तुम्ही सर्व वंचित आणि बहुजनांनी ही सिरीज जरुर पहावी. तरच तुम्ही स्वतःची ओळख सांगू शकाल आणि तुम्हाला राजकीय महत्त्व प्राप्त होईल.'

I absolutely loved the assertion, defiance and resistance of the Dalit woman character — Pallavi.

For those Vanchits and Bahujans who have watched the episode — Assert your identity and only then you gain political prominence. As Pallavi puts it, “Everything is about the… pic.twitter.com/i9YETwyLqc

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) August 14, 2023