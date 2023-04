बॉलिवूडमधील राजकारणाला कंटाळले म्हणणाऱ्या प्रियांकासमोर करण जोहर येताच केलं असं काही, VIDEO तुफान व्हायरल

Priyanka Chopra Meets Karan Johar: अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने (Priyanka Chopra) नुकतंच बॉलिवुबद्दल काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. बॉलिवूडमधील राजकारणाला कंटाळूनच आपण भारत सोडल्याचं प्रियांकान म्हटलं आहे. चित्रपटसृष्टीतील काही लोकांनी आपल्याला बाजूला ढकललं असल्याचं सांगताना प्रियांकाने कोणाचंही नाव घेतलं नाही. मात्र प्रियांकाचा निशाणा करण जोहरवर होता असा दावा कंगना रणौतने (Kangana Ranaut)केला आहे. त्यातच अंबानी कुटुंबाच्या कार्यक्रमात प्रियांका चोप्रा आणि करण जोहर आमने-सामने आले होते. त्यांच्या भेटीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

नुकताच मुंबईत निता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्राच्या कार्यक्रमाचा उद्धाटन सोहळा पार पडला. या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी संपूर्ण बॉलिवूड अवतरलं होतं. प्रियांका चोप्राही या कार्यक्रमासाठी खास लॉस एंजेलिस येथून मुंबईला आली होती. यावेळी तिची मुलगी मालती आणि पती निक जोनसही होते.

प्रियांका चोप्रा उद्घाटन कार्यक्रमासाठी पोहोचली असताना यावेळी करण जोहरशी तिची भेट झाली. यावेळी ते एकमेकांची गळाभेट घेतानाचा तसंच गप्पा मारतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यावेळी तिथे प्रियांकाचे बाजीराव-मस्तानी चित्रपटाली सह-कलाकार रणवीर सिंग आणि दिपिकाही होते. करण जोहर प्रियांकाला भेटण्याआधी त्यांनाही भेटत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.

प्रियांका चोप्राने करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण' शोमध्ये अनेकदा हजेरी लावली आहे. दरम्यान त्यांचा सध्याचा व्हिडीओ पाहता सर्व काही आलबेल असल्याचं दिसत आहे.

प्रियांकाने अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत बॉलिवूडमध्ये आपल्याला एका बाजूला ढकललं जात होतं असा आरोप केला होता. यावेळी तिने कोणाचंही नाव घेता त्यामुळेच आपण हॉलिवूडला गेले असं सांगितलं आहे. मला इंडस्ट्रीत गेम खेळता येत नाही. येथील राजकारणाला मी कंटाळले होते आणि मला ब्रेक हवा होता असं प्रियांकाने सांगितलं होतं.

प्रियांका चोप्राने दिलेल्या मुलाखतीवर भाष्य करताना कंगनाने ट्विट करत करण जोहरने तिच्यावर बंदी घातली होती हे सर्वांनाच माहिती असल्याचं म्हटलं होतं. करण जोहरने इतका छळ केला की, तिला भारत सोडावा लागला असा आरोपच कंगनाने केला आहे.

Media wrote extensively about her fall out with Karan Johar because of her friendship with SRK and movie mafia Cruella who is always looking for vulnerable outsiders saw a perfect punching bag in PC and went all out in harassing her to a point where she had to leave India.

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 28, 2023