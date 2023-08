'मला माफ कर, मी तुझ्या...', राणा डग्गुबतीने मागितली सोनम कपूरची जाहीर माफी

दाक्षिणात्य अभिनेता राणा डग्गुबतीने (Rana Daggubati) अभिनेत्री सोनम कपूरची (Sonam Kapoor) जाहीर माफी मागितली आहे. एका कार्यक्रमात केलेल्या विधानानंतर सोनम कपूरबद्दल इतक्या प्रमाणात नकारात्मकता पसरली असल्याची खंत व्यक्त करत त्याने माफी मागितली आहे. हैदराबादमधील एका कार्यक्रमात बोलताना राणा डग्गुबतीने सोनम कपूरचं नाव न घेता म्हटलं होतं, एका 'हिंदी अभिनेत्री'ने चित्रपटाच्या सेटवर दुलकर सलमानचा (Dulquer Salman) वेळ वाया घालवला. सोनम आणि सलमानने 'द झोया फॅक्टर' चित्रपटात एकत्र काम केलं आहे.

राणाने नव्याने ट्वीट करत आपल्या विधानावर स्पष्टीकरण देत सोनम कपूर आणि सलमानची माफी मागितली आहे. "मी केलेल्या विधानामुळे सोनम कपूरला ज्या नकारात्मकतेचा सामना करावा लागत आहे त्यामुळे मी व्यथित झालो आहे. मी केलेलं विधान हे गांभीर्याने केलेलं नव्हतं आणि ते त्याच प्रकारे घेतले जावे अशी अपेक्षा होती. मित्र या नात्याने आम्ही नेहमीच एकमेकांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात अशा कमेंट करत असतो. पण माझ्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावला याचा मला खेद आहे," असं राणाने म्हटलं आहे.

पुढे त्याने म्हटलं आहे की, "मी सोनम आणि सलमान यांची मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो मी त्यांचा खूप आदर करतो. मला आशा आहे की या स्पष्टीकरणामुळे कोणतेही अंदाज आणि गैरसमज संपुष्टात येतील. तुम्ही समजून घेतलंत त्याबद्दल आभार".

I am genuinely troubled by the negativity that has been aimed at Sonam due to my comments, that are totally untrue and were meant entirely in a light-hearted manner. As friends, we often exchange playful banter, and I deeply regret that my words have been misinterpreted.

I take…

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) August 15, 2023