किशोर कुमार यांच्या बायोपिकमध्ये झळकणार 'हा' अभिनेता, तर कोण साकारणार मधुबाला यांची भूमिका?

Kishor Kumar Biopic : किशोर कुमारवर यांच्या चरित्रपट (Kishore Karmar Biopic) बाबत दिग्दर्शक अनुराग बासू यांनी घोषणा करुन अनेक महिने उलटून गेले. त्यानंतर किशोर कुमार यांची भूमिका कोण करणार यावर चर्चा रंगली होती. रणबीर कपूर या बायोपिकमध्ये मुख्य भूमिकेत असणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र रणबीर तू झुठी में मक्कार या चित्रपटामध्ये व्यस्त होता. त्यानंतर अनेक वेळा या बातम्या आल्या की रणबीर कपूर किशोर कुमार यांची भूमिका साकारणार नाही. अखेर किशोर कुमार यांची भूमिका कोण साकारणार हे ठरलं. खुद्ध अभिनेत्याने एका पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली.(ranbir kapoor confirms kishore kumars biopic Who will play the role of Madhubala Video Viral on Social media Trending now)

बऱ्याच चर्चेनंतर रणबीर कपूर हा किशोर कुमार यांची भूमिका साकारणार आहे हे निश्चित झालं आहे. 'तू झुठी में मक्कार' या चित्रपटाच्या प्रमोशनच्या वेळी खुद्द अभिनेत्याने याबद्दल सांगितलं. रणबीर कपूर यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यामध्ये त्याने किशोर कुमार यांच्या भूमिकेबद्दल सांगितलं.

बायोपिक अनुराग बासू यांनी लिहिलं आहेत. तर गेल्या 11 वर्षांपासून यावर काम करत असल्याचं रणबीरने सांगितलं. रणबीर आणि अनुराग यांनी बर्फी, जग्गा जासूस या चित्रपटात एकत्र काम केले. या बायोपिकमुळे या दोघांची कामाची हॅट्रिक होणार आहे. दरम्यान रणबीर कपूर आणि सौरव गांगुली यांचाही एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यानंतर अभिनेता पुन्हा एकदा क्रिकेटरच्या बायोपिकवर काम करत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

"I am saying this not because he is here with me but RK is a very good actor. I saw his most of the films, Acting is in his blood , his mother ,his father , and now his wife ....."

-Sourav Ganguly on Ranbir Kapoor pic.twitter.com/a3Uad14FwY

— Team Ranbir Kapoor (@RanbirKTeam) February 27, 2023