तब्बल 14 वर्षांनी सिनेसृष्टीत परतणार 'हा' अभिनेता, फोटो पाहून आता ओळखणं अशक्य!

Fardeen Khan Heeramandi New Poster : 'गोलियो की रासलीला राम-लीला', 'पद्मावत', 'गंगूबाई काठियावाडी' या चित्रपटानंतर आता बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांची बहुचर्चित 'हिरामंडी' ही वेबसीरिज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून 'हिरामंडी' या वेबसीरिजची सर्वत्र चर्चा पाहायला मिळत आहे. सध्या या वेबसीरिजचे पोस्टर, गाणी, टीझर यांनी प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. त्यातच आता संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'हिरामंडी' वेबसीरिजचे नवीन पोस्टर समोर आले आहे.

'हिरामंडी' या वेबसीरिजमध्ये सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्ढा, संजीदा शेख आणि शर्मिन सेहगल या अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. त्यानंतर आता भन्साळी प्रोडक्शनने 'हिरामंडी' वेबसीरिजमधील आणखी कलाकारांचे फर्स्ट लूक प्रदर्शित केले होते. या पोस्टरवर अभिनेता फरदीन खान, शेखर सुमन, ताहा शाह आणि अध्ययन सुमन हे कलाकार झळकत आहेत. यात अभिनेता फरदीन खान हा गुलाबी रंगाचा कुर्ता आणि पायजमा परिधान करुन राजेशाही थाटात बसल्याचे दिसत आहे. त्याच्या अंगावर शालही पाहायला मिळत आहे. तर शेखर सुमन यांच्या पात्राचाही पहिला लूक समोर आला आहे. यात ते मोठ्या रुबाबात दिसत आहेत.

Fueled by ambition and driven by hidden desires, these four men ignite their passions and chase their destinies in the shimmering world of #Heeramandi!

Heeramandi: The Diamond Bazaar releases on 1st May, only on @NetflixIndia! #HeeramandiOnNetflix… pic.twitter.com/d6q1ZbIrju

— BhansaliProductions (@bhansali_produc) April 6, 2024