राकेश बापटसोबत ब्रेकअपनंतर Shamita Shetty आमिरसोबत रिलेशनशिपमध्ये? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा

Shamita Shetty On Dating Rumours : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीची (Shilpa Shetty) बहीण शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. शमिताला नुकतंच एका पार्टीत स्पॉट करण्यात आले. यावेळी शमिता चर्चेत असण्याचं कारण एक व्हिडीओ ठरला आहे. या व्हिडीओत शमिता पार्टीतून बाहेर येत असल्याचे दिसत होते. मात्र, सगळ्यांचे लक्ष तिच्यासोबत असलेला अभिनेता आमिर अलीनं (Aamir Ali) वेधले. आमिर अलीनं तिला मिठी मारली होती. त्यामुळे राकेश बापटसोबत (Raqesh Bapat) ब्रेकअप झाल्यानंतर आता शमिता आमिर अलीसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. त्यावर आता शमितानं मौन सोडलं आहे.

शमितानं तिच्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक ट्वीट करत याविषयी सांगितले आहे. "हा समाज आणि त्यांची सोयीस्कर मानसिकता माझ्यासाठी अनाकलनीय आहे. कोणतंही सत्य न तपासता प्रत्येक गोष्ट आणि प्रत्येक व्यक्तीबाबत का मतं बनवली जातात? नेटकऱ्यांच्या संकुचित मानसिकतेपलीकडेही बऱ्याच शक्यता असतात", अशी पोस्ट शमिताने केली आहे.

I'm baffled by society and it's convenient prudish mindset all across. Why is every action and every person subjected to scrutiny or snap judgement with no reality check? There are possibilities beyond the narrow-minded assumptions of the ,

— Shamita Shetty (@ShamitaShetty) January 30, 2023