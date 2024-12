ऋषभ पंतला मूर्ख का म्हणालात? सुनील गावसकरांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले 'त्याचा अहंकार इतका...'

भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर (Sunil Gavaskar) यांनी क्रिकेट हा आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याचं म्हटलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे कसोटीत (Boxing Day Test) स्कॉट बोलंडच्या (Scott Boland) गोलंदाजीवर फ्लिक शॉट खेळताना ऋषभ पंत (Rishabh Pant) बाद झाल्यावर केलेल्या टीकेनंतर सुनील गावसकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. तिसऱ्या दिवशी भारतीय संघ अडचणीत असताना निष्काळजी आणि अविचारी शॉट खेळून बाद झाल्यानंतर सुनील गावसकर यांनी डावखुऱ्या फलंदाजावर जोरदार टीका केली होती. गावसकर यांनी या शॉटला “मूर्ख” म्हटले आणि पंतने ड्रेसिंग रुमच्या आत जाण्याची तसदी घेऊ नये अशा शब्दांत सुनावलं होतं.

सुनील गावसकर यांनी ऋषभ पंतवर केलेल्या टीकेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओला 8.5 मिलियनपेक्षा अधिक व्ह्यू मिळाले होते. मेलबर्न कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी समालोचन करताना सुनील गावसकर यांनी आपण ऋषभ पंतवर या पातळीवर जाऊन टीका का केली याचं कारण सांगितलं आहे.

"प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर, या खेळाने मला घडवलं आहे. भारतीय क्रिकेटने मला घडवलं आहे. त्यामुळे जेव्हा मी ऋषभ पंतसारख्या प्रतिभावान व्यक्तीला तो शॉट खेळताना पाहतो.... आणि त्याने खेळलेल्या पहिल्या शॉटमध्ये मला कोणतीही अडचण वाटली नाही. मी नाराज होण्याचं कारण म्हणजे पुढच्या चेंडूवर त्याच्या अहंकाराने वर्चस्व गाजवलं. मी नुकताच मिड्रिफमध्ये सेम शॉट खेळला आहे. मी गोलंदाजाला कोण बॉस आहे हे दाखवून देणार. कसोटी क्रिकेट हे सोपं नाही," असं गावसकर म्हणाले.

