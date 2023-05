'दसरा' फेम अभिनेत्रीनं आपल्या मिस्ट्री मॅनबद्दल केला खुलासा, ट्विट करत काय म्हणाली पाहा!

Keerti Suresh Talks About Her Mystery Man: बॉलिवूडमध्ये अनेकदा चर्चा होतात त्या म्हणजे लिंकअपच्या. लोकप्रिय अभिनेता किंवा लोकप्रिय अभिनेता हा एकमेकांसोबत साधे कुठे लंचला जरी गेले तरी त्यांच्या चर्चा रंगताना दिसतात. ते एकमेकांना डेट करत आहेत का, एकमेकांच्या प्रेमात पडले आहेत का अशा चर्चा रंगताना (Bollywood Celebrity Dating Rumors) दिसतात. डेटिंग आणि लिंकअपच्या बाबतीत बॉलिवूडचे हिरो हिरोईन हे कशातही मागे नाही. परंतु सध्या सर्वाधिक चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे दाक्षिणात्त्य अभिनेत्री कीर्ती सुरेशच्या (Kirti Suresh) डेटिंगची. आपल्या ट्विटरच्या अकांऊटवरून तिनं आपल्या लग्नाची हिंट दिल्याचे जाणवते आहे.

तिच्या या ट्विटनं सगळीकडेच धुमाकूळ घातला आहे. तिचे चाहते तिच्या या फोटोंवर नानाविध चर्चा करताना दिसत आहेत. तिच्या या ट्विटनं तिच्या चाहत्यांमध्ये एकच चर्चा रंगली आहे. कीर्ती ही आपल्या आगळ्यावेगळ्या स्टाईल आणि अभिनयासाठी ओळखली जाते. ती आपल्या अभिनयानंही चाहत्यांना घायाळ करत असते. साऊथमधील अभिनेत्री कीर्ती सुरेश ही एक लोकप्रिय अभिनेत्री असून रश्मिका मंदाना आणि समांथा रूथ प्रभुपेक्षाही कीर्तीचा चाहतावर्ग फारच मोठा आहे. तिचा नुकताच 'दसरा' (Dussra Film) हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. तिच्या या चित्रपटानंही बॉक्स ऑफिसवर तूफान कमाई केली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून ती आपल्या खाजगी आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. तिच्या लग्नाच्या जोरदार चर्चा रंगलेल्या दिसत आहेत. तिच्या 'दसरा' या चित्रपटानंतर त्यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मध्यंतरी तिच्या लग्नाच्या चर्चांना मोठ्या प्रमाणात उधाण आले होते. समोर आलेल्या माहितीनुसार, ती एका दुबईस्थित बिझनेसमनशी (Keerti Suresh Wedding Gossips) लग्नगाठ बांधणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु आता तिनं आपल्या लग्नाच्या चर्चांवर वाच्यता फोडली असून आपलं एक ट्विट तिनं सध्या व्हायरल केले आहे.

हेही वाचा - तेरा ही जलवा! आधी मगरीचा नेकलेस, नंतर गिधाडाच्या पंखांचा ड्रेस... आता उर्वशीच्या नव्या ड्रेसची चर्चा

Hahaha!! Didn’t have to pull my dear friend, this time!

I will reveal the actual mystery man whenever I have to

Take a chill pill until then!

PS : Not once got it right https://t.co/wimFf7hrtU

— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) May 22, 2023