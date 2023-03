Rajinikanth Thalaivar 170: सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा, ‘Jai Bhim’ चित्रपटाशी आहे कनेक्शन

Rajinikanth Thalaivar 170th Film: साऊथचा सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) आपल्या थलाईव्हा (Thalaivar) स्टाइलमुळे देशभरात प्रसिद्ध आहेत. रजनीकांतने आपल्या सुपरहिट सिनेमे दिले आहेत. आतापर्यंत रजनीकांत यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये 169 वा चित्रपट शूट केले आहेत. त्यानंतर आता रजीकांत लायका प्रॉडक्शनसोबत आणखी एक चित्रपट करण्यासाठी सज्ज असून या चित्रपटाचे नाव सध्या Thalaivar 170 असे ठेवण्यात आले आहे.

We are feeling honoured to announce our next association with “Superstar” @rajinikanth for #Thalaivar170

Directed by critically acclaimed @tjgnan Music by the sensational “Rockstar” @anirudhofficial

— Lyca Productions (@LycaProductions) March 2, 2023