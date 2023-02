'ती तिच्या दुसऱ्या नवऱ्यालाही सोडून जाईल; राखी सावंत नंतर ही अभिनेत्री चर्चेत

मुंबई : बॉलिवूडची ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) ही गेल्या अनेक दिवसांपासून तिच्या वैवाहिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. पती आदिल खान दुरानी (Adil khan) सोबतचा तिचा वाद आता थेट पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहचला आहे. अशातच आणखी एक अभिनेत्री तिच्या वैवाहिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. पती सोबतच्या फोटोंमुळे काम्या पंजाबी सोशल मीडयावर ट्रोल होत आहे. ती तिच्या दुसऱ्या नवऱ्यालाही सोडून जाईल असं म्हणत नेटकरी तिच्या फोटोंवर चित्र विचित्र कमेट्स करत आहेत.

टीव्ही अभिनेत्री काम्या पंजाबी सोशल मीडियावर नेहमी खूप सक्रिय असते आणि पती शलभ डांगसोबत अनेकदा रोमँटिक फोटो शेअर करत असते. शलभ हा काम्याचा दुसरा नवरा आहे आणि त्यामुळे काम्याला अनेकदा सोशल मीडियावर ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागतं.

नुकतंच असंच काहीसं घडलं जेव्हा एका ट्रोलरने काम्याच्या एका फोटोवर कमेंट करत लिहिलं की, "इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल आणि तुम्ही तुमच्या दुसऱ्या पत्नीलाही घटस्फोट द्याल, घटस्फोट घेणाऱ्याला शांतता नाही." ट्रोलरची ही कमेंट वाचल्यानंतर काम्याने प्रतिक्रिया दिली आणि लिहिलं, "तुला आणखी काय म्हणायचे आहे? तुमच्या घाणेरडेपणाचं दुकान दुसरीकडे घेवून जा."

मी काय बोलत होतो हे तुला माहीतही नाही. तू दीर्घ श्वास घे आणि पाणी पी आणि जा आणि तुझ्या आईला तुला शिस्त शिकवायला सांग. काम्याच्या या उत्तरानंतर ट्रोलरने त्याचं ट्विट डिलीट केलं. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, फेब्रुवारी 2022 मध्ये काम्याने शलभशी लग्न केलं.

Aur kuch kehna hai aapko? Apni gandagi ki dukaan kahi aur le jaaiye, u guys don’t even know what I am talking about but you have to spread ur dirt everywhere! Breathe, have some water n tell ur mother to teach u some manners https://t.co/TdqJDLCUJm

