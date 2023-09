कधी रंगामुळे मीम्सचा शिकार झालेली 'ही' व्यक्ती आहे शाहरुखची खास!

Jawan Atlee : सध्या 'जवान' चित्रपटाच प्रमोशन जोरदार चालू आहे. शाहरुख खान नावाचा वादळानं संपूर्ण सोशल मीडियावर गारुड घातलय. या सर्वांमध्ये शाहरुख सोबत एक नवीन चेहरा तुम्हाला नक्कीच दिसला असेल... हा चेहरा तुम्हाला काहीसा ओळखीचा वाटलं का? जर तुम्ही सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह असाल तर तुम्ही या व्यक्तीला नक्कीच ओळखलं असेल. पण जर विसरला असाल तर थोडी आठवण करून देऊ. ही व्यक्ती म्हणजे शाहरुखचा जवान चित्रपटाचा दिग्दर्शक अॅटली कुमार आहे. अॅटली कुमार हा साऊथचा दिग्गज दिग्दर्शनकांपैकी एक मानला जातो. मात्र, अॅटली कुमार काही वर्षांपूर्वी एका वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत होता. त्याच कारण त्याचे चित्रपट नव्हते... तर त्याचं खासगी आयुष्य होत. अॅटलीचे अनेक मीम्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. तुमच्या लक्षात आले का ते मीम्स... नाही? तर चला पाहूया कोणतं मीम्स आणि काय होतं कारण...

एका तरुण जोडप्याचा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. या फोटोला शेअर करत अनेकांनी 'प्रेम आंधळं असतं' किंवा 'गव्हर्नमेंट जॉब असलेला मुलगा' अशा कमेंट केल्या होत्या. या फोटोमधील तरुणाचा ज्यात तरुण कृष्णवर्णीय असल्याने त्याचा रंगावरून नेटकऱ्यानी जोरदार खिल्ली उडवली. थोडक्यात नेटकऱ्यांनी या कमेंट करत अॅटली आणि त्याच्या पत्नीमध्ये असलेल्या रंगाच्या फरकाची खिल्ली उडवली होती. अॅटली आणि त्याची पत्नी कृष्णा प्रिया हे त्यावेळी चांगलेच चर्चेत आले होते. आता मात्र, नक्कीच तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण कोणाविषयी बोलत आहोत. ज्यावेळी हा फोटो व्हायरल झाला होता. त्यावेळी अॅटली विषयी खूप कमी लोकांना माहित होते. आज त्याला संपूर्ण जग ओळखतं असं म्हणायला हरक नाही.

Few years ago his pics went so viral on hindi,marathi meme pages & trolling him just bcoz of his color & he has beautiful wife. At that time nobody knows him, even i don't know him. #HBDBigilAtlee #HBDAtlee @Atlee_dir @m_gajan @TheriGunaa @VijayIsMyLife ...Threads below pic.twitter.com/jVSOLjQduz

— Guruprasad (@vijayfan_guru) September 21, 2019