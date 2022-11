Yami Gautam Birthday: भयानक आजाराशी झुंजतेय यामी गौतम; ज्यावर कोणताच उपाय नाही

Yami Gautam Birthday: बॉलिवूड अभिनेत्री यामी गौतम (Yami Gautam)ही लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे. यामीचा आज 34 वा वाढदिवस आहे. यामीनं तिच्या करिअरमध्ये एकापेक्षा एक दमदार चित्रपट दिले आहेत. आज यामीच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं काही खास गोष्टी जाणून घेऊया. (Yami Gautam keratosis pilaris skin disease) यामीनं काही दिवसांपूर्वीच ती अनेक दिवसांपासून एका आजाराशी झुंज देत असल्याचे सांगितले होते. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत यामीनं हा खुलासा केला होता. (Yami Gautam Birthday Special)

यामीनं तिच्या ट्विटर अकाऊंटवरून ही पोस्ट शेअर केली आहे. 'हा एक असा आजार आहे, ज्यावर कोणताही उपाय अस्तित्वात नाही. यामीनं तिच्या पोस्टमध्ये म्हटले की, ‘हल्लीच माझं एक फोटोशूट झालं होतं आणि फोटो पोस्ट प्रोडक्शनसाठी पाठवण्यात येणार होते. त्याचवेळी मी ठरवलं की मला असणाऱ्या या आजाराचा स्वीकार करण्यात काहीच चूक नाही. मी तारुण्यावस्थेत असल्यापासून या आजाराशी लढत आहे. याचं नाव आहे केराटोसिस पिलारिस.' (Yami Gautam 34th Birthday)

Just let it be... (Yes, I do talk out loud to myself).

For those who haven't heard about this, it’s a skin condition wherein you get tiny bumps on the skin. I promise they aren’t as bad as your mind and your neighbor aunty makes it out to be ) pic.twitter.com/jWD3ydMyTi

