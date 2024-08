CT Scan च्या रिपोर्टमध्ये दिसले गुडघ्यातले किडे; आहारातील 'या' चुकीमुळं ओढावलं संकट

डॉ. सॅम यांनी नुकतंच आपल्या सोशल मीडियावर एका CT SCan चा फोटो पोस्ट केला आहे. यामध्ये एका रुग्णाच्या गुडघ्यात चक्क जिवंत किडे वळवळताना दिसले आहे. किड्यांमुळे गुडघ्यात इन्फेक्शन झालं असून त्यामुळे दुखापत झाली आहे.

कच्च, अर्धवट शिजलेलं डुकराचं मटण खाल्ल्यामुळे हा प्रकार झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. सीटी स्कॅनमध्ये रुग्णाच्या गुडघ्यात जिवंत किडे आढळले आहेत. याला वैज्ञानिक भाषेत याला Taenia Solium असं म्हटलं जातं.

या व्यक्तीने कच्चे डुकराचे मटण खाल्ल्यानंतर 5 ते 12 आठवड्यांनी सिस्ट गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅक्टमध्ये जिवंत किडे झाले. या परिस्थितीला Intestuinal Taeniasis असे म्हटले जाते.

Answer: Cysticercosis

Cysticercosis is an infamous parasitic infection caused by ingestion of larval cysts of Taenia Solium, also known as: Pork Tapeworm

The Life Cycle is absolutely wild and sort of complicated but I'm gonna break it down here and hopefully make it easy to…

