Marriage Vs Live In Relationship : लिव्ह-इन रिलेशनशिप किंवा लग्न, एक निर्णय जो तुमचे संपूर्ण आयुष्य बदलेल

Marriage Vs Live In Relationship : प्रेम (love marriage) ही अतिशय सुंदर भावना आहे. तर लग्न हे जोडप्यांमधील नातेसंबंधाचा अधिक सामाजिकदृष्ट्या स्विकारलेला एक विधी आहे. लग्नामध्ये दोन माणसांना समाजात एकत्र राहून विवाहसंबंध ठेवण्याची मानता देतो. तर लव्ह इन रिलेशनशिप असा ट्रेंड (trend) आहे ज्यात दोन प्रेम करणारे व्यक्ती विवाहशिवाय एकत्र राहतात. कुठल्याही बंधन आणि दबावाशिवाय...पण या वाढत्या ट्रेंडमुळे विवाह संस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यातूनच की काय लग्नावरील (Relationship Tips in marathi) तरुणाईचा विश्वास उडतं चालला आहे. खरं तर लग्न की लव्ह इन रिलेनशिप हा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण लग्नाकडे आयुष्यभराची बांधिलकी म्हणून पाहिलं जातं. पण काही कारणाने लग्न यशस्वी झालं नाही तर ते घटस्फोटाकडे जातं. भारतीय समाजात जिथे लग्न हे कुटुंबांमधील नाते आहे, तिथे लिव्ह इन रिलेशनशिप दोन व्यक्तींमधील नातं असतं. याचे स्वतःचे फायदे आणि तोटेही आहेत. (Marriage Vs Live In Relationship Which Is Better and Why Trending news in marathi)

जे लोक लग्नापूर्वी पती-पत्नीसारखे एकत्र राहतात, (Differences Between A Live In Relationship And Marriage) त्यांच्याकडे समाज नेहमीच वाईट नजरेने (Relationship Issues) पाहतो. अशा परिस्थितीत लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि मॅरेजमध्ये कोणते नाते चांगले आहे हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला नातेसंबंधातून काय हवे आहे यावर अवलंबून, त्यातून तुम्ही हा निर्णय (Relationship Advice) घेऊ शकता. वैवाहिक जीवनात, तुम्हाला अधिक कौटुंबिक सहभाग आणि पाठिंबा असेल; पण लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये, कौटुंबिक अपेक्षा आणि सहभाग कमी असतो जे काही जोडप्यांसाठी चांगले काम करू शकतं.

लग्नापूर्वी जोडीदारासोबत राहणे भारतात अजूनही मान्य नाही. लग्नाशिवाय जोडपे म्हणून एकत्र राहणाऱ्या लोकांना नेहमीच अनेक समस्यांना तोंड (Social Bearings) द्यावं लागतं. दुसरीकडे, जर तुम्ही लग्न केले तर ते केवळ सामाजिकच नाही तर कायदेशीररित्या देखील स्वीकारले जाते. मात्र, आपल्या समाजात लग्न हे एक बंधन आहे, जे इच्छा असूनही मोडता येत नाही. त्यामुळे आपण आजूबाजूला अशी अनेक लोक पाहतो जी एकाच छताखाली एकत्र राहत असूनही वेगवेगळे जीवन जगतात.

याच कारणामुळे लग्नसंस्थेतील अनेक कारणामुळे तरुणाई लिव्ह इन रिलेनशिपला प्राधान्य देताना दिसतं आहे. एकत्र राहत असताना ते आधी एकमेकांना समजून घेतात आणि मग लग्न करण्याचा विचार करतात. लग्न करुन नंतर घटस्फोट (Divorce) घेण्यापेक्षा त्यांना हा निर्णय योग्य वाटतो.

तुमच्या दोन्ही सेटअपमध्ये मुलं असू शकतात, तरीही मुलांसाठी कायदेशीर आणि सामाजिक फायदे वेगळे असू शकतात. उदाहरणार्थ, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जोडप्याने जन्मलेल्या मुलाला (Children) बेकायदेशीर म्हटलं जाऊ शकत नाही, परंतु वडिलांना कायदेशीररित्या मुलाचं समर्थन करणं बंधनकारक नाही. आई कायदेशीर पालक आहे. त्यामुळे निवड करण्यापूर्वी, आम्ही तुम्हाला कायदा समजून घ्या आणि तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे ते ठरवा.

लिव्ह-इन रिलेशनशीपमधील जोडपे लग्नासाठी निवडलेल्या जोडप्याइतके वचनबद्ध नसतात, असे अनेक तज्ञांचं मत आहे. हे अनेक जोडप्यांसाठी खरे असले तरी सामान्यीकरण करणे चुकीचे ठरेल. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराप्रती किती वचनबद्ध आहात आणि जोडीदार तुमच्याशी किती वचनबद्ध (Commitment) आहे, याचे विश्लेषण करणे फार महत्त्वाचे आहे.

संशोधनानुसार, विवाहित जोडपे अविवाहित जोडप्यांपेक्षा शारीरिक (Health) आणि मानसिकदृष्ट्या अधिक निरोगी असतात. विवाहित जोडप्यांना जुनाट आजारांची संख्या कमी असते आणि त्यांचा बरा होण्याचा दर चांगला असतो. विवाहित जोडप्यांनाही नैराश्य कमी होते.

लग्नासारख्या नात्यात येणं ही खूप लांबची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अनेक तरुण त्यातून माघार घेतात. त्यातही पालक घटस्फोट न घेण्याचा इशारा देतात. तो म्हणतो की तुम्ही या बंधनात बांधलेले आहात. समाजाचे पालन करावे लागेल. त्यामुळे तुम्ही काहीही चुकीचे करू शकत नाही. जर तुम्हाला मुले असतील तर आता तुम्हाला अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल, तर लिव्ह-इनमध्ये असे काहीही होत नाही.

खरं तर आजची तरुण पिढी जबाबदारी, वचनबद्ध होण्यासाठी घाबरतात. त्यांचे नात्यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन खूप बदला आहे. कदाचित पूर्वीपासून चालत आलेल्या लग्नानंतरची नाती घरातील लोकं, आजूबाजूला पाहत आलेले नाती त्यातून त्यांचा लग्न संस्थेवरील विश्वास तुटला आहे. प्रेम आणि विश्वास हे प्रत्येक नात्याची मूळ आहेत ती मजबूत असेल तर कुठलंही नातं खूप छान सुंदर आणि शेवटपर्यंत जातं. लग्न आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत प्रत्येकाची आपापली वेगळी मते आहेत. कुणाला लग्नानंतर आयुष्य घालवणं योग्य वाटतं, तर कुणी लिव्ह-इन रिलेशनशिप मानतो. त्यांचा निर्णय काहीही असो, त्यावर टीका करणे योग्य नाही.

