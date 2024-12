काँग्रेसच्या आंदोलनात भाजपा खासदार जखमी, डोक्याला जबर दुखापत; राहुल गांधींवर केला आरोप

Rahul Gandhi News: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. विरोधकांनी आजदेखील संसदेत भाजपाविरोधात आंदोलन केले. यादरम्यान भाजपा खासदार प्रताप सारंगी हे संसदेत जखमी झाले असून त्यांच्या डोक्याला जबर दुखापत झाली आहे. प्रताप सारंगी यांचा आरोप आहे की, 'राहुल गांधी यांनी एका खासदाराला धक्का दिला आणि तो माझ्या अंगावर पडला त्यामुळं माझ्या डोक्याला मार लागला.'

प्रताप सारंगी हे उडिसाचे खासदार आहेत. त्यांनी आरोप केला आहे की, राहुल गांधी यांनी अन्य एका खासदाराला धक्का दिला त्यानंतर तो खासदार माझ्या अंगावर पडला. ज्यामुळं माझ्या डोक्याला जबर मार लागला. प्रताप सारंगी यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. यात प्रताप सारंगी व्हीलचेअरवर बसलेले आहेत आणि त्यांच्या डोक्याला एक कपडा बांधून ठेवल्याचे दिसत आहे.

#WATCH | Delhi | BJP MP Pratap Chandra Sarangi says, "Rahul Gandhi pushed an MP who fell on me after which I fell down...I was standing near the stairs when Rahul Gandhi came and pushed an MP who then fell on me..." pic.twitter.com/xhn2XOvYt4

भाजपा खासदाराने आरोप केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी यावर उत्तर दिलं आहे, 'भाजपा खासदार येऊ देत नव्हते. राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, भाजपा एमपी मला रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. मला ढकलतं होते तसंच मला धमकावत होते. गांधी यांनी पुढे म्हटलं होतं की, धक्काबुक्की मुळं मला काही होणार नाही. पण हा संसदेचे प्रवेशद्वार आहे आणि आमचा हक्क आहे आत जण्याचा. पण भाजप खासदार आम्हाला आत जाण्यापासून अडवत होते.'

#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "This might be on your camera. I was trying to go inside through the Parliament entrance, BJP MPs were trying to stop me, push me and threaten me. So this happened...Yes, this has happened (Mallikarjun Kharge being pushed). But we do not… https://t.co/q1RSr2BWqu pic.twitter.com/ZKDWbIY6D6

— ANI (@ANI) December 19, 2024