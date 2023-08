Smile Please! प्रज्ञान रोव्हरने पाठवला लँडरचा पहिला फोटो, पाहा कसं दिसतंय; अभिमानाने फुगेल छाती

Mission Chandrayaan-3 Updates in Marathi: चांद्रयान 3 ने चंद्राच्या पृष्ठभागावर लँडिंग करुन आठवडा झाला आहे. भारताच्या या मोहिमेमुळे जगाला अनेक नव्या गोष्टींची माहिती मिळाली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून भारतीय संशोधक चंद्राच्या पृष्ठभागावर आढळलेल्या गोष्टींचा अभ्यास करत आहेत. यादरम्यान, प्रज्ञान रोव्हरने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवेकडील पृष्ठभागावर उतरलेल्या विक्रम लँडरचा पहिला फोटो शेअर केला आहे. इस्रोने हा फोटो शेअर केला आहे.

इस्रोने ट्वीट करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की "चांद्रयान 3....स्माईल प्लीज. आज सकाळी प्रज्ञान रोव्हरने विक्रम लँडरचा फोटो काढला. हा फोटो रोव्हरच्या ऑनबोर्ड नॅव्हिगेशन कॅमेऱ्यातून (NavCam) काढण्यात आला आहे".

चांद्रयान 3 मोहिमेसाठी नॅव्हकॅमला लॅबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टमने (LEOS) तयार करण्यात आलं आहे. हे दोन नॅव्हकॅम प्रज्ञान रोव्हरमध्ये एका बाजूला बसवले आहेत. प्रत्यक्षात रोव्हरचे एकूण वजन 26 किलो आहे. हे तीन फूट लांब, 2.5 फूट रुंद आणि 2.8 फूट उंच असून सहा चाकांवर चालते.

Chandrayaan-3 Mission:

Smile, please

Pragyan Rover clicked an image of Vikram Lander this morning.

The 'image of the mission' was taken by the Navigation Camera onboard the Rover (NavCam).

NavCams for the Chandrayaan-3 Mission are developed by the Laboratory for… pic.twitter.com/Oece2bi6zE

— ISRO (@isro) August 30, 2023