उरले फक्त 2 दिवस... Chandrayaan 3 चंद्रापासून नेमकं किती किलोमीटर दूर? इस्रोची नवी Update

Chandrayaan 3 Latest Update : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात ISRO कडून चांद्रयान 3 संदर्भातील नवनवीन माहिती वेळोवेळी देण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी पृथ्वीच्या कक्षेतून बाहेर पडणाऱ्या चांद्रयानानं अखेर रविवारी चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश केला. इस्रोकडून चांद्रयानाची एक कक्षा कमी करण्यात आली आणि त्या क्षणी चंद्राचा पहिला फोटो या चांद्रयानानं पृथ्वीवर पाठवला.

प्रवासातला एक एक टप्पा ओलांडत चांद्रयान सध्या अंतिम ध्येयाच्या दिशेनं आगेकूच करत आहे. त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर इस्रो नजर ठेवत असून, त्यासंबंधीचीच नवी अपडेट नुकतीच शेअर करण्यात आली आहे. ही माहिती यासाठी महत्त्वाची कारण, त्यातून चंद्रापासून चांद्रयान 3 नेमकं किती दूर आहे याबाबतची आकडेवारी स्पष्ट करण्यात आली आहे.

इस्रोनं ट्विट करत दिलेल्या माहितीनुसार सध्या चांद्रयान अंडाकृती कक्षेत चंद्राला परिक्रमा घालत असून त्याचं चंद्रापासूनचं किमान अंतर 170 किमी आणि कमाल अंतर 4310 किमी इतकं आहे. दोन दिवसांनंतर म्हणजेच 9 ऑगस्ट रोजी चांद्रयानाची कक्षा इस्रो आणखी कमी करेल. ज्यामुळं ते चंद्राच्या आणखी नजीक पोहोचणार आहे. त्यामुळं चंद्राच्या जवळ पोहोचण्यासाठी चांद्रयानाला अवघे दोन दिवस उरले आहेत.

Chandrayaan-3 Mission:

The spacecraft successfully underwent a planned orbit reduction maneuver. The retrofiring of engines brought it closer to the Moon's surface, now to 170 km x 4313 km.

The next operation to further reduce the orbit is scheduled for August 9, 2023, between… pic.twitter.com/e17kql5p4c

— ISRO (@isro) August 6, 2023