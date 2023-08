Chandrayaan 3 ठरलेल्या वेळेत चंद्रावर पोहोचलं नाही तर? वाचा लँडिंग प्रक्रियेबद्दलची A to Z माहिती

Chandrayaan 3 Moon Landing: चंद्रावर चांद्रयान पोहोचण्यासाठी आता अवघे काही तास शिल्लक राहिलेले असतानाच रशियाला मात्र मोठा धक्का बसला. कारम, मिशन LUNA-25 चंद्रावर आदळून ते उध्वस्त झालं. 21 ऑगस्ट रोजी रशियाचं हे यान चंद्रावर पोहोचणं अपेक्षित होतं. पण, तसं होऊ शकलं नाही. त्यामुळं आता भारताच्या चांद्रयानाकडून अनेकांच्याच अपेक्षा वाढल्या आहेत. सध्या हे चांद्रयान चंद्रापासून अवघ्या 25 किमी अंतरावर घिरट्या घालत असून 23 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6 वाजून 4 मिनिटांनी ते चंद्राच्या पृष्ठावर Soft Landing चा प्रयत्न करेल. पण, असं न झाल्यास काय? चांद्रयान लँड होणार तरी कसं? याबद्दलची प्रक्रिया एकदा व्यवस्थित समजून घ्या.

चांद्रयानाच्या प्रोपल्शनपासून वेगळं झाल्यानंतर आता लँडर मॉड्यूल विक्रम स्वत:हूनच चंद्राच्या दिशेनं पुढे जात आहे. सध्याच्या घडीला तो चंद्रापासून 25 किमी अंतरावर असून, लँडिंगपूर्वी तो एका अंतर्गत चाचणी प्रक्रियेतून पुढं येईल. ज्यानंतर त्यातून रोवर प्रज्ञान चंद्रावर दाखल होईल. दरम्यान, याआधी लँडर चंद्रावर साधारण 5 वाजून 47 मिनिटांनी दाखल होईल अशी शक्यता इस्रोनं वर्तवली होती. पण, मात्र X च्या माध्यमातून माहिती देताना मॉड्युल चाचणी प्रक्रियेतून जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

Chandrayaan-3 Mission:

Chandrayaan-3 is set to land on the moon on August 23, 2023, around 18:04 Hrs. IST.

Thanks for the wishes and positivity!

Let’s continue experiencing the journey together

as the action unfolds LIVE at:

ISRO Website https://t.co/osrHMk7MZL

YouTube… pic.twitter.com/zyu1sdVpoE

— ISRO (@isro) August 20, 2023