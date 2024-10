'रविवारीही काम करा सांगणाऱ्या OLA च्या CEO ने काल...', कुणाल कामराने सगळंच केलं उघड; पोस्ट व्हायरल

स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामराने ओलाचे सीईओ भाविश अग्रवाल यांना जोरदार टोला लगावला आहे. कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) आणि ओलाचे सीईओ भाविश अग्रवाल (Ola CEO Bhavish Aggarwal) यांच्यात सध्या जोरदार शाब्दिक चकमक रंगली आहे. त्यांच्या या चर्चेत नेटकऱ्यांनीही उडी घेतली आहे. त्यातच आता कुणाल कामराने ओलाच्या सीईओने स्वत:ला चूक सिद्ध कऱण्यासाठी रविवारीही काम केलं असा टोला लगावला आहे

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला (Ola Electric Mobility) बसला असून शेअर्स 8 टक्क्यांनी घसरले आहेत. कुणाल कामराने ओलाकडून ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आणि त्यावर भाविश अग्रवाल यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर जो शाब्दिक वाद सुरु आहे त्यानंतर त्याचा परिणाम शेअर्सवरही दिसला. कंपनीला सलग तिसऱ्या दिवशी फटका बसला आहे. मागील सहा ट्रेडिंग सेशनमधील पाचमध्ये त्यांना घट पाहायला मिळाली.

कुणाल कामराने भाविश अग्रवाल यांनी वाद घातल्यानंतर त्यांच्या जुन्या विधानाचा संदर्भ देत टोला लगावला. "भाविश अग्रवाल, ज्यांना रविवारी कामाचा दिवस असावा असं वाटतं ते काल आपल्याला चूक सिद्ध करण्यासाठी काम करत होते," अशी पोस्ट त्याने एक्सवर टाकली आहे.

कुणाल कामराने एक्सवरुन कंपनीवर जाहीरपणे टीका केल्यानंर दोघांमधील तणाव वाढला होता. कुणाल कामराने अपुरी सेवा केंद्रे आणि असंतुष्ट ग्राहकांना परतावा न मिळणे यावर भाष्य केलं होतं. त्यांच्या या पोस्टवरुन सीईओ भाविश अग्रवाल चांगलेच संतापले आणि उत्तर दिलं. पण यामुळे ओलाचे असमाधानी ग्राहकही आपली व्यथा मांडू लागले.

कुणाल कामरा आणि भाविश अग्रवाल यांच्यातील वादामुळे ओला ग्राहकांना मिळणारा सेवेचा विषय चर्चेत आला. विक्रीनंतरच्या संबंधित समस्या, विशेषत: परतावा आणि सर्व्हिस सेंटर्सची मुबलकता, प्रवेश या नेहमीच्या समस्या आहेत. भाविश अग्रवाल यांनी आक्रमकपणे उत्तर दिल्याने सोशल मीडियावर त्यांच्याविरोधात नाराजीचा सूर दिसला.

Do indian consumers have a voice?

Do they deserve this?

Two wheelers are many daily wage workers lifeline…@nitin_gadkari is this how Indians will get to using EV’s? @jagograhakjago any word?

Anyone who has an issue with OLA electric leave your story below tagging all… https://t.co/G2zdIs15wh pic.twitter.com/EhJmAzhCmt

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) October 6, 2024