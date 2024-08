'ईडी आपल्या घरावर छापा टाकणार',राहुल गांधींनी खळबळजनक दावा करत त्यामागचं कारणंही सांगितलं

Rahul Gandhi On ED Raid: कॉंग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत तुफानी भाषण केले होते. यावेळी त्यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला होता. हे स्पष्ट करताना त्यांनी महाभारतातील उदाहरण देत चक्रव्यूहचा उल्लेखदेखील केला होता.दरम्यान यावरुन आता राजकारण चांगलंच पेटताना दिसतंय. कारण आपले संसदेतील चक्रव्यूह भाषण दोघांपैकी एकाला आवडले नाही. त्यामुळे माझ्या घरावर ईडीची धाड पडणार असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केलाय. ईडी आपल्या घरावर छापा टाकणार असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियाच्या एक्स प्लॅटफॉर्मवर यासंदर्भात एक ट्वीट केलं त्यामुळे देशाच्या राजकारणात खळबळ उडालीय. संसदेत चक्रव्युहच्या संदर्भात केलेले भाषण दोनपैकी एकाला आवडलं नाही म्हणून माझ्या घरावर इडी छापा टाकणार असल्याचा दावा केला आहे.

मी त्यांच्या स्वागतासाठी तयार आहे, 'मी त्यांना चहा-बिस्किटे खायला देईन... मी वाट पाहतोय', असेही त्यांनी म्हटलंय. राहुल गांधी यांनी संसदेत चक्रव्यूह संदर्भात भाषण करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सह सरसंघचालक मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी आणि अडानी वर टीका केली होती..

Apparently, 2 in 1 didn’t like my Chakravyuh speech. ED ‘insiders’ tell me a raid is being planned.

Waiting with open arms @dir_ed…..Chai and biscuits on me.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 1, 2024