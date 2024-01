Ram Mandir प्राण प्रतिष्ठेच्या निमित्ताने एस्सेल ग्रुप समूह चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी लाँच केलं Hyper Local App PINEWZ

Hyper Local News App Pinewz: राम मंदिरात आज रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होत आहे. या सोहळ्यासाठी देशभरातील दिग्गज मान्यवर अयोध्येत उपस्थित झाले आहेत. Essel Groupचे संस्थापक आणि माजी राज्यसभा खासदार डॉक्टर सुभाष चंद्रा हेसुद्धा प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सहभागी झाले आहेत. या खास क्षणी सुभाष चंद्रा यांनी मोठी घोषणा केली आहे. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या या खास क्षणी चंद्रा यांनी Hyper Local App PINEWZ लाँच केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून गाव-खेड्यापासून ते देशातील कानाकोपऱ्यातील बातम्या तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहेत.

सुभाष चंद्रा यांनी हे अॅप लाँच करताना म्हटलं आहे की, आजचा दिवस खूप खास व महत्त्वाचा आहे. भारत व संपूर्ण जगासाठी हा ऐतिहासिक क्षण असणार आहे. काही लोक अयोध्येत उपस्थित आहेत. तर काही जण आपल्या घरातूनच या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार बनणार आहेत. या अॅपवर तुमच्या शहरातील किंवा परिसरातील बातम्या किंवा घटना तुम्ही अपलोड करु शकणार आहेत. आज पिनन्यूज लाँच होत असून डिजिटल क्षेत्रातील ही मोठी क्रांती ठरणार आहे.

PINEWZ अ‍ॅप लाँच

On this historic day, Dr @subhashchandra wished the nation and announced the launch of a revolutionary news app, Pinewz. Crores of journalists can now become News Creators using this AI-driven news app. And users can get instant news using their PIN code. #pinewz #RamMandir pic.twitter.com/Mi0aVepBMy

