We The People! एक भारतीय म्हणून 'हा' फोटो पाहून तुम्हालाही लाज वाटेल

Garbage in Vandhe Bharat Express: नुकताच आपण सर्वांनी 'प्रजासत्ताक दिन' (Republic Day) साजरा केला. सफेद कपड्यांमध्ये हातात झेंडा घेतलेल्या, छातीवर तिरंगा लावून फिरणाऱ्या त्या अनेक चेहऱ्यांमध्ये आपणही होतोच. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात आपण जन्मलो याचा सार्थ अभिमान प्रत्येक नागरिकाला आहे. पण एक भारतीय म्हणून आपली ओळख सांगताना आपण देशाप्रती आपली कर्तव्यं पार पाडतो का याचा विचारही करणं गरजेचं आहे. याचं कारण म्हणजे सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (Social Media Viral) झालेला एक फोटो आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) हस्ते लोकार्पण झालेल्या 'वंदे भारत एक्स्प्रेस'चा (Vande Bharat Express) एक फोटो सध्या व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये एक सफाई कर्मचारी एक्स्प्रेसमध्ये प्रवाशांनी टाकलेला कचरा साफ करताना दिसत आहे. प्रवाशांनी केलेली ही घाण पाहून अनेक नेटकरी खंत व्यक्त करत असून भारतीय म्हणून आपली मान शरमेनं खाली घातल्याचं सांगत आहेत.

आयएएस अधिकारी अवनिश शरन (IAS Officer Awanish Sharan) यांनी ट्विटरला हा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोत प्रवाशांनी एक्स्प्रेसमध्ये पाण्याच्या बाटल्या, खाण्याचे कंटनेर, प्लास्टिक बॅग टाकून देत कचरा केल्याचं दिसत आहे. अवनिश शरन यांनी हा फोटो शेअर करताना 'We The People' अशी कॅप्शन दिली आहे.

अवनिश शरन यांनी फोटो शेअर केल्यानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. "सर आपल्या देशात लोकांना त्यांची कर्तव्यं माहिती नाहीत, पण हक्क माहिती आहेत. लोकांनी स्वच्छतेसाठी स्वत: पुढाकार घेतला पाहिजे," असं एका युजरने म्हटलं आहे.

Sir, in our country people don't know there duty but surely knew there right.

Instead people should start steps towards there self contribution for cleanliness.#cleanlinesscampaign

— Yogendra Singh (@Montoo70) January 28, 2023