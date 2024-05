Nuh Bus Accident : धार्मिक यात्रेवरुन परतताना भाविकांच्या बसला आग; 9 जणांचा मृत्यू

हरियाणातील नूह येथे शुक्रवारी रात्री धार्मिक यात्रेवरुन आलेल्या पर्यटकांच्या बसला भीषण आग लागली आहे. या अपघातात आगीत होरपळून 9 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात 24 जण जखमी झाले आहे. रात्री दीडच्या सुमारास अपघात झाला असून या बसमध्ये 64 लोकांचा समावेश होता. या अपघाताचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

नूह जिल्ह्यातील तवाडू उपविभागाच्या सीमेवरून जाणाऱ्या कुंडली मानेसर पलवल द्रुतगती मार्गावर हा अपघात झाला. 17-18 मे च्या मध्यरात्री 1.30 च्या सुमारास बसला अचानक आग लागली. आग कशामुळे लागली याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. रिपोर्टनुसार, बसमध्ये प्रवास करणारे सर्व लोक पंजाबच्या लुधियाना, होशियारपूर आणि चंदीगडचे रहिवासी होते. मथुरा आणि वृंदावनला भेट देऊन ते परतत होते. बसमधील सरोज पुंज आणि पूनम यांनी आपण पर्यटक असल्याची माहिती दिली.

#WATCH | Nuh, Haryana: Meena Rani, one of the injured says, "We were returning from Vrindavan. We don't know how the fire broke out. 10 people have died. 64 people were there on the bus..." pic.twitter.com/S2DgovbYWq

TRENDING NOW news

— ANI (@ANI) May 18, 2024