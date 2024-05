काँग्रेस नेते Kanhaiya Kumar यांच्यावर हल्ला, प्रचार करताना लगावली कानशिलात; पाहा Video

Kanhaiya Kumar slapped during election campaign : दिल्लीत लोकसभा निवडणूक प्रचार आता जोर धरू लागला आहे. एकीकडे भाजप तर दुसरीकडे काँग्रेस अशी लढत पहायला मिळतेय. अशातच आता ईशान्य दिल्लीतील काँग्रेस उमेदवार कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) यांच्यावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ (Viral Video) देखील व्हायरल होतोय. समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती कन्हैया कुमारला पुष्पहार घालण्याच्या बहाण्याने कन्हैयाजवळ आला अन् हार घातल्यानंतर त्याच्या कानशिलात लगावली. यावेळी कन्हैया कुमारवर देखील शाई फेकण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

दिल्लीतील ब्रह्मपुरी भागात ही घटना घडली. कन्हैया कुमारची शुक्रवारी आम आदमी पार्टीच्या उस्मानपूर कार्यालयात बैठक झाली. बैठक संपल्यानंतर लोकांनी त्यांच्याभोवती गराडा घातला होता. त्यावेळी हार घालण्याच्या बहाण्याने कन्हैयावर हल्ला केला गेला. त्यावेळी त्याच्यावर शाईफेक देखील करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कन्हैयाच्या कानशिलात मारल्यावर समर्थकांनी हल्लेखोराला पकडलं अन् बेदम मारहाण केली.

पाहा Video

The attack on Congress leader Kanhaiya Kumar was pre-planned. The guy recording the video can be heard saying "Kanhaiya will be beaten up."

The faces of these goons are clearly visible in the video, will @DelhiPolice take any action or do these goons have political protection? pic.twitter.com/De9PoPjyfh

— Abhishek (@AbhishekSay) May 17, 2024