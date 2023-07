पुराचं पाणीही 'या' शंकराच्या मंदिराला हलवू शकलं नाही; हिमाचलमधील 500 वर्षं जुनं 'केदारनाथ' मंदिर

Panchvaktra Temple: हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) सध्या पुराने थैमान घातला आहे. नद्यांना पूर आल्याने सर्वसामान्य जीवन विस्कळीत झालं आहे. पुराच्या पाण्यात अनेक घरं वाहून गेली आहेत. घऱांसह दुकान, इमारतींचंही नुकसान झालं आहे. कुल्लू, मनाली, मंडी सारख्या भागांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. पुराचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यामधील एका व्हिडीओची मात्र तुफान चर्चा आहे. कारण या व्हिडीओत पुराच्या पाण्यात शंकराचं मंदिर अगदी भक्कमपणे उभं आहे. पुराच्या पाण्यातही जागेवरुन अजिबात न हालणाऱ्या या मंदिराची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

मंडीमधील या ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिराने कित्येक तास व्यास नदीच्या पुराचा सामना केला. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, पाच दशकांपेक्षाही जास्त काळापासून हे शिवमंदिर हिमाचल प्रदेशची सुरक्षा करत आहे. 500 वर्ष जुनं हे मंदिर दिसायला अगदी हुबेहूब केदारनाथ मंदिराप्रमाणे आहे.

मंडी येथील शंकराच्या मंदिराच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. हे नुकसान पुढील अनके वर्षं आठवणीत राहिल असं आहे. पंचवक्त्र म्हणजे महादेवाचे पाच तोंड असणारी मूर्ती. पंचमुखी मंदिराच्या शेजारी निसर्गाने फार मोठी हानी केली आहे. मंडी शहराला या मंदिराशी जोडणारा लोखंडाचा पूल पुराच्या पाण्यात वाहून गेला आहे. यामुळे मंदिरात जाण्यास इच्छुक असणाऱ्या भाविकांसाठी आता शहराच्या मधून जाणारा एकमेव रस्ता पर्याय आहे. पण सध्याचा धोका पाहता भाविकांना ती परवानगी नाही.

Wait Wait Wait..

The Panchvaktra Temple, Mandi is at least 3 centuries old (some say much older).

We’ve seen it in Kedarnath too.

What did those architects do to survive nature’s massive onslaught, that we are just NOT able to put in practice.pic.twitter.com/EyrWm9Saca

— Shekhar Dutt (@DuttShekhar) July 10, 2023