'हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो...'; हाथरस चेंगराचेंगरी दुर्घटनेवर भोलेबाबाची पहिली प्रतिक्रिया

Hathras Stampede Accident: हाथरस चेंगराचेंगरी दुर्घटनेनंतर पहिल्यांदाच बाबा सूरजपाल याने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने या घटनेबद्दल दुखः व्यक्त केले आहे. सूरजपाल यांनी म्हटलं आहे की, या घटनेमुळं मी खुप दुखी आहे. लोकांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. कोणत्याही समाजकंटकाला माफ केले जाणार आहे. या प्रसंगातून पुन्हा उभं राहण्याची ताकद देव सगळ्यांना देवो, असं त्याने म्हटलं आहे. दरम्यान, सूरजपालला त्यांचे शिष्य भोले बाबा या नावाने ओळखतात. हाथरसमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेनंतर पहिल्यांदाच सूरजपालचे वक्तव्य समोर आले आहे.

सूरजपाल याने पुढे म्हटलं आहे की, 2 जुलै रोजी घडलेल्या घटनेमुळं मी खूप दुःखी आहे. देव आपल्याला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो. लोकांना सरकार व प्रशासनावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. मला विश्वास आहे की अराजकता पसरवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला माफ केले जाणार नाही. मी माझे वकील एपी सिंह यांच्या माध्यमातून समितीच्या सदस्यांना विनंती केली आहे की, संतप्त कुटुंबीय आणि जखमींच्या बाजूने उभं राहणार आहे. तसंच, आयुष्यभर त्यांची मदत करावी.

हे सर्वांनी मान्य केले आहे. ही जबाबदारीही प्रत्येकजण पार पाडत आहे. सर्व महामंतांचा आधार सोडू नका. सध्याच्या काळात, ते माध्यम आहेत जे प्रत्येकाला सद्गती आणि सदबुद्धी प्राप्त करण्याचा मार्ग दाखवतात, असंही बाबा सूरजपाल याने म्हटलं आहे. हाथरस दुर्घटनेनंतर पोलिस बाबा सूरजपाल याच्या शोधात आहे. लवकरच तो पोलिसांसमोर हजर होऊ शकतो. बाबा सूरजपाल याचा मैनपुरीमध्ये एक विशाल आश्रमदेखील आहे. जिथे भक्त सतत येत जात राहतात.

#WATCH | Hathras Stampede Accident | Mainpuri, UP: In a video statement, Surajpal also known as 'Bhole Baba' says, "... I am deeply saddened after the incident of July 2. May God give us the strength to bear this pain. Please keep faith in the government and the administration. I… pic.twitter.com/7HSrK2WNEM

