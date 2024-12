'तुमच्या त्या आफ्रिकेच्या व्हिडीओत माझं गाणं....', आलिया भट्टने प्रश्न विचारताच नरेंद्र मोदी म्हणाले, 'कधी कधी...'

राज कपूर 100 फिल्म फेस्टिव्हलच्या (Raj Kapoor 100 Film Festival) निमित्ताने कपूर कुटुंबाने नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची (PM Narendra Modi) भेट घेतली. दिल्लीत झालेल्या या भेटीत रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), करिना कपूर, (Kareena Kapoor Khan), सैफ अली खान (Saif Ali Khan), करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor), नितू कपूर (Neetu Kapoor), आणि रिधिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahni) उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एक्स अकाऊटंवरुन शेअर केलेल्या व्हिडीओत कपूर कुटुंब आपला अनुभव शेअर करताना दिसत आहे.

यादरम्यान नरेंद्र मोदी आणि कपूर कुटुंबातील सदस्यांमध्ये अनेक विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी आलिया भट्टने नरेंद्र मोदींना तुम्ही गाणी ऐकता का? असा प्रश्न विचारला. तुम्हाला गाणी ऐकण्यास वेळ मिळतो का? असा प्रश्न आलिया भट्टने विचारला. त्यावर नरेंद्र मोदींनी उत्तर दिलं की, "मला संगीत आवडत असल्याने मला ऐकायला मिळतं. कधी संधी मिळाली तर मी नक्की ऐकतो".

This year we mark Shri Raj Kapoor Ji’s birth centenary. He is admired not only in India but all across the world for his contribution to cinema. I had the opportunity to meet his family members at 7, LKM. Here are the highlights… pic.twitter.com/uCdifC2S3C

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2024