...अन् PM मोदींचं 'ते' वाक्य ऐकून सरन्यायाधीशांनी जोडले हात; पाहा Video

Video CJI Chandrachud PM Modi Speech: देशभरामध्ये आज 77 वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करण्यात आलं. पंतप्रधान मोदींनी यावेळेस दिलेल्या भाषणामध्ये देशातील 140 कोटी जनतेचा कुटुंबीय असा उल्लेख करत स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. मोदींनी आपल्या भाषणामध्ये अनेक विषयांना हात घातला. मोदींनी मागील 10 वर्षांच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच सत्तेत आल्यापासून केलेल्या कामांचा पाढा वाचला. यावेळेस मोदींनी स्थानिक भाषांचं महत्त्व किती आहे याबद्दलही भाष्य केलं.

आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी सुप्रीम कोर्टाचं कौतुक केलं. पंतप्रधानांनी भाषणात असं काही म्हटलं की समोरच बसलेले देशाचे सरन्यायाधीश हसू लागले. त्यांनी हात जोडून मोदींनी केलेलं कौतुक स्वीकारलं. पंतप्रधान मोदींनी स्थानिक भाषांमध्ये कोर्टाचे निकाल उपलब्ध करुन देण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा उल्लेख करत मातृभाषांचं महत्त्व वाढत आहे, असं म्हटलं. "मी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानू इच्छितो. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्यणानुसार कोर्टाच्या निकालामधील ऑप्रेटीव्ह भाग (कारवाईसंदर्भातील निकाल) स्थानिक भाषेत असेल. यावरुनच स्थानिक भाषांचं महत्त्व वाढत असल्याचं लक्षात येतं," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech, thanks the Supreme Court for translating judgments in regional languages.

CJI DY Chandrachud was present among the audience.

