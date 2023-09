मोठी बातमी! मोदी सरकार देशाचं नाव बदलणार? राष्ट्रपती भवनाच्या 'त्या' पत्राची चर्चा

India to Rename Bharat: केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकार याच महिन्यामध्ये 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरदरम्यान बोलवण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनामध्ये देशाचं नाव बदलण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भातील माहिती सूत्रांनी दिली असून सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या जी-20 परिषदेसाठी राष्ट्रपतींच्या नावे छापण्यात आलेल्या आमंत्रणांमुळे या चर्चेला उधाण आलं आहे.

राष्ट्रपती भवनाने जी-20 परिषदेमध्ये सहभागी होणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांना 9 सप्टेंबर रोजीच्या कार्यक्रमासाठी पाठवलेल्या आमंत्रणपत्रिकेवर राजमुद्रेच्या खाली President of Bharat म्हणजेच 'भारताचे राष्ट्रपती' असं लिहिलेलं आहे. सामान्यपणे अशा अधिकृत आमंत्रणपत्रिकांवर 'President of India' असं लिहिलेलं असतं. पण पहिल्यांदाच भारतात होत असलेल्या जी-20 परिषदेसाठी थेट भारत नावाने परदेशी पाहुण्यांना आमंत्रण पाठवण्यात आल्यावरुन काँग्रेसने टीका केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वरुन (ट्वीटरवरुन) यासंदर्भातील आक्षेप नोंदवला आहे.

काँग्रेसचे सचिव जयराम रमेश यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवरुन, "तर बातमी खरी आहे. राष्ट्रपती भवनाने जी-20 च्या परिषदेमध्ये 9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या डिनरच्या कार्यक्रमासाठी पाठवलेल्या आमंत्रण पत्रिकेमध्ये नेहमीप्रमाणे 'इंडियाचे राष्ट्रपती' लिहिण्याऐवजी 'भारताचे राष्ट्पती' असं लिहिलेलं आहे," अशी पोस्ट केली आहे. "भारताच्या संविधानामधील पहिल्या कलमामध्ये 'भारत जो पूर्वी इंडिया म्हणून ओळखला जायचा हा संघराज्य आहे.' मात्र आता या 'संघराज्याचा'वरही अत्याचार होत आहेत," अशी टीकाहा जयराम रमेश यांनी केली आहे.

So the news is indeed true.

Rashtrapati Bhawan has sent out an invite for a G20 dinner on Sept 9th in the name of 'President of Bharat' instead of the usual 'President of India'.

Now, Article 1 in the Constitution can read: “Bharat, that was India, shall be a Union of States.”…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 5, 2023