Huthi Militants : ड्रोन अटॅकनंतर संकटात अडकलेल्या जहाजाच्या मदतीला निघालं Vikram

भारताचा तिरंगा असलेल्या जहाजावर हिंदी महासागरात हल्ला झाला. हा हल्ला इराणकडून झाल्याचं अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाचा दावा आहे. एमव्ही साईबाबा या तेल टँकरला लक्ष्य केले, ज्यावर भारतीय तिरंगा होता. टँकरच्या क्रूमध्ये 25 भारतीय तैनात होते. अचानक हौथींनी समुद्रात ड्रोनने तेलाच्या टँकरवर हल्ला केला. अमेरिकन लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, ड्रोन पडताच टँकरमध्ये उपस्थित असलेल्या टीमने काही अंतरावर असलेल्या अमेरिकन युद्धनौकेला धमकीचा इशारा आणि हल्ल्याची माहिती पाठवली.

भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम हे व्यापारी जहाज MV Chem Pluto ला अरबी समुद्रात आज सकाळी मुंबईच्या दिशेने घेऊन जात आहे. काल ड्रोनने धडकलेल्या व्यापारी जहाजाला ICGS विक्रमने एस्कॉर्ट करण्याची विनंती केली होती. यूएस सेंट्रल कमांडने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, गॅबनच्या मालकीच्या एमव्ही या टँकरच्या हल्ल्यात सध्या कोणतीही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनीही जहाजावरील 25 भारतीय सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली आहे.

#WATCH | Indian Coast Guard ship ICGS Vikram escorting merchant vessel MV Chem Pluto in the Arabian Sea towards Mumbai in the morning today. The merchant ship hit by a drone yesterday had requested to be escorted by the ICGS Vikram. ICG Dorniers are also airborne to keep an eye… pic.twitter.com/6FIqcayHj4

