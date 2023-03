Japanese Woman Harassed: जपानी महिलेने 'तो' व्हिडीओ डिलीट केला, मौन सोडत पहिल्यांदाच सांगितला सगळा घटनाक्रम

Japanese Woman Harrased on Holi: दिल्लीमध्ये (Delhi) होळी (Holi) साजरी करता रंग लावण्याच्या बहाण्याने तरुणांनी गैरवर्तन केल्यानंतर पीडित जपानी महिलेने (Japanese Woman Harrassed) पहिल्यांदाच या घटनेवर भाष्य केलं आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Vira Video) झाल्यानंतर संपूर्ण देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. यादरम्यान महिलेने आपल्या ट्विटरवरुन (Twitter) हा व्हिडीओ डिलीट केला असून, त्या दिवशी नेमकं काय झालं होतं हा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे. महिलेने एकामागून एक अनेक ट्वीट केले आहेत.

महिलेने ही घटना दुर्दैवी असल्याचं सांगताना आपण आपल्या 35 मित्रांसह हा सण साजरा करण्यासाठी सहभागी झालो होतो अशी माहिती दिली आहे. "होळी सण साजरा करताना एकट्या महिलेने बाहेर पडणं सुरक्षित नसल्याचं मी ऐकलं होतं. यामुळे मी हा सण साजरा करण्यासाठी आपल्या 35 मित्रांसह सहभागी झाले होते. पण दुर्दैवाने ही घटना घडली," अशी माहिती महिलेने दिली आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत काही तरुणांनी महिलेला घेरल्याचं दिसत आहे. यावेळी तरुण महिलेला जबरदस्ती रंग लावत असून, यावेळी एकाने तिच्या डोक्यावर अंड फोडल्याचं दिसत आहे. तसंच व्हिडीओच्या शेवटी एक तरुण चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत असताना ती त्याच्या कानाखाली लगावतानाही दिसत आहे. हा व्हिडीओ पहाडगंज परिसरातील आहे.

For those who were against the #BHARATMATRIMONY Holi campaign. A Japanese tourist in India. Imagine your sister, mother or wife being treated like this in another county? Maybe you will understand then. pic.twitter.com/VribIpXBab

— Ram Subramanian (@iramsubramanian) March 10, 2023