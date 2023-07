पश्चिम बंगाल पेटलं, मतपेट्यांची जाळपोळ; निवडणुकांदरम्यानच्या हिंसेत तासाभरात 7 जणांचा मृत्यू

West Bengal Panchayat Election 2023 : देशातील राजकीय पटलावर घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीचे परिणाम नागरिकांच्या आयुष्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या होत असतात. गेल्या काही दिवसांमध्ये या परिणामांचं प्रमाण वाढलं असून, त्यामध्ये नकारात्मकतेचीच किनार जास्त असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सुरु असणारा हिंसाचार पाहता याचीच प्रचिती येत आहे. प. बंगालमध्ये 73,887 ग्राम पंचायत जागांसाठी शनिवारी सकाळपासूनच मतदानाची सुरुवात झाली.

64,874 जागांसाठी हे मतदान घेण्यात आलं असून, त्यापैकी 9,013 जागा बिनविरोध निवडून आल्या. त्यामध्ये 8,874 जागा तृणमूलच्या असल्याचं सांगण्यात आलं. पण, एकिकडे मतदानाची प्रक्रिया सुरु असतानाच दुसरीकडे मात्र हिंसा भडकल्याचं पाहायला मिळालं. मागील 24 तासांमध्ये या भागात जवळपास 14 जाणांचा मृत्यू झाला असून, इथं अनेक जिल्ह्यांमध्ये बॉम्ब हल्ले आणि गोळीबार सुरु असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. हिंसेला अतिशय गंभीर वळण मिळालं असून, काही भागांमध्ये मतपेटीची जाळपोळ केल्याच्याही घटना घडल्या असून, काही ठिकाणी मतपेट्या पळवून नेल्याचाही प्रकार घडल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.

#WATCH | West Bengal panchayat election | Ballot box at a polling booth in Baranachina of Dinhata in Cooch Behar district was set on fire allegedly by voters who were angry with bogus voting that was reportedly going on here. pic.twitter.com/6C5aC00uac