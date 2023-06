Biparjoy Cyclone LIVE Updates : 'बिपरजॉय' चक्रीवादळ अधिक तीव्र, पाहा नेमकं कुठे आहे?

13 Jun 2023, 08:06 वाजता

बिपरजॉय चक्रीवादळ आणखी तीव्र होणार

Cyclone Biparjoy LIVE Updates : 'बिपरजॉय' चक्रीवादळामुळे गुजरात, मुंबई आणि केरळजवळील समुद्र परिसरात उंच लाटा उसळू लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी जोरदार वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस सुरु झाला आहे. सध्या अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात वादळांचा जोर वाढत असून, त्यामुळे हजारो लोक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. 'बिपरजॉय' चक्रीवादळ 15 जूनच्या दुपारपर्यंत गुजरातमधील जाखाऊ बंदराजवळील मांडवी ओलांडू शकते. त्याचप्रमाणे चक्रीवादळ पाकिस्तानच्या कराचीच्या पलीकडे प्रवेश करु शकते, असे भारतीय हवामान विभागाने म्हटले आहे. बिपरजॉय चक्रीवादळ आणखी तीव्र होऊन गुजरातच्या कच्छमध्ये धडकण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) गुजरातमधील सौराष्ट्र आणि कच्छ किनारपट्टीसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.

#WATCH | Gujarat | Rough sea conditions and strong winds witnessed in Dwarka, as an effect of #BiparjoyCyclone. Visuals from Gomtighat in Dwarka.

As per IMD's latest update, VSCS (very severe cyclonic storm) Biparjoy lay centred at 02:30 IST over the Northeast and adjoining east… pic.twitter.com/oesjASr8R0

— ANI (@ANI) June 13, 2023