मोठी बातमी! राहुल गांधींना खासदारकी बहाल; पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा

Rahul Gandhi Lok Sabha Membership Restored: काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतर आज त्यांना खासदारकी बहाल करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील नोटीफिकेशन आज मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह यांनी जारी केलं आहे. सूरतमधील सत्र न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची खासदारकी काढून घेण्यात आली होती. मात्र शुक्रवारी म्हणजेच (4 ऑगस्ट 2023 रोजी) सुप्रीम कोर्टाने या शिक्षेला स्थगिती दिल्याने त्यांना खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. यामुळे आता राहुल गांधींचा पावसाळी अधिवेशनामध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी खासदारांना मिठाई भरवून आनंद साजरा केला.

सुप्रीम कोर्टाने मोदी अडनाव प्रकरणामध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. कनिष्ठ कोर्टाने एवढी शिक्षा देण्याचं कारण काय? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. कमी शिक्षा दिली असती तर त्या मतदारसंघातील जनतेचे अधिकार अबाधित राहिले असते, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे राहुल गांधींचा खासदारकी पुन्हा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पावसाळी अधिवेशनामध्ये सहभागी होण्यासाठी राहुल गांधींना लोकसभा सचिवालयाकडून खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात येत असल्याचं पत्र आवश्यक होतं. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर शनिवारी आणि रविवारच्या सुट्टीनंतर आज सोमवारी लगेच हे नोटीफिकेशन जारी करत राहुल यांना खासदारकी बहाल केली.

Lok Sabha Secretariat restores membership of Wayanad MP Rahul Gandhi after the Supreme Court on Friday (August 4) stayed his conviction in the ‘Modi’ surname remark case.

