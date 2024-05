मोदींनीच पोस्ट केला स्वत:चा नाचतानाचा Video! पोलिसांचं टेन्शन का वाढलं?

PM Modi Shared Own Viral Video: लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस पडत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावर मिम्सचे अनेक व्हिडीओ शेअर होत आहेत. मागील 24 तासांमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री मतता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसंदर्भातील व्हिडीओ मिम्स व्हायरल झाल्याचं दिसून येत आहे. आधी ममता बॅनर्जींचा एक एडिटेड व्हिडीओ व्हायरल झाला. यानंतर कोलकाता पोलिसांच्या सायबर गुन्हेगारी विभागाच्या 'एक्स' (आधीच्या ट्वीटर) हॅण्डलवरुन हा व्हिडीओ हटवण्याचे निर्देश दिले.

कोलकाता पोलीस इतक्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी या एक्स हॅण्डल युजरला नोटीसही पाठवली आहे. या युझरवर कारवाई केली जाईल असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. मात्र हा सारा गोंधळ सुरु असतानाच पंतप्रधान मोदींचा अशाच प्रकारे एडीट करण्यात आलेला मिम व्हिडीओ त्यांनीच शेअर केला आहे. यामुळे आता अनेकांनी मतता बॅनर्जी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

सोशल मीडियावर कोलकाता पोलीस हा टॉप ट्रेण्ड होताना दिसत आहे. एका मीममध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्टेजवर येऊन नाचता दाखवण्यात आल्या आहेत. यावर डीसीपी (सायबर क्राइम) कोलकाता या एक्स हॅम्डलवरुन रिप्लाय करताना, तुम्ही तुमचं खरं नाव आणि पत्ता सांगावा अशी मागणी हे मिम पोस्ट करणाऱ्याकडे केली. तसेच माहिती दिली नाही तर तुमच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं ही कोलकाता पोलिसांनी सांगितलं.

Whoever made this deserve an Oscar pic.twitter.com/VZRTC2JGsb

This is Pure Gold

कोलकाता पोलीस या नको त्या वादामुळे चर्चेत असताना लोकांनी ममतांप्रमाणे मोदींचेही असेच मिम व्हिडीओ तयार करुन व्हायरल केले. विशेष म्हणजे एकीकडे ममता बॅनर्जींविरोधातील मिम व्हिडीओवरुन पोलीसांनी कारवाई सुरु केली असतानाच दुसरीकडे मोदींनी त्यांच्यावरील मिम स्वत: कोट करुन रिट्विट करत शेअर केलं आहे. "तुम्हा सर्वांप्रमाणे मी सुद्धा स्वत:ला असं नाचताना पाहण्याचा आनंद लुटला. निवडणुकीच्या काळात ही असली क्रिएटीव्हिटी शिगेला पोहचलेली असते आणि हे पहाणे खरोखर आनंददायी आहे," असं म्हणत मोदींनी स्वत:चा डान्स करतानाचं मिम शेअर केलं. या पोस्टला त्यांनी #PollHumour हा हॅशटॅग दिला आहे.

Like all of you, I also enjoyed seeing myself dance.

Such creativity in peak poll season is truly a delight! #PollHumour https://t.co/QNxB6KUQ3R

— Narendra Modi (@narendramodi) May 6, 2024