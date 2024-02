'समुद्रातील द्वारका पाहून मला...'; भगव्या कुर्त्यात मोर पिसांसहीत स्कूबा डायव्हिंगनंतर मोदींची प्रतिक्रिया

जानेवारी महिन्यात लक्षद्वीपमध्ये स्कॉनर्कलिंगचाही आनंद घेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज स्कूबा डायव्हिंग केलं. विशेष म्हणजे थेट भारतीय पारंपारिक पोशाखामध्ये स्कूबा डायव्हिंग करत पंतप्रधान समुद्राच्या तळाशी असलेली द्वारका पाहण्यासाठी पोहोचले. पंतप्रधान मोदींनीच त्यांच्या एक्स (ट्वीटर) अकाऊंटवरुन या द्वारका भेटीचे फोटो शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या 2 दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत. याच दौऱ्यादरम्यान त्यांनी द्वारकाधिश्वर मंदिराला भेट दिली. मनोभावे पुजा केल्यानंतर पंतप्रधान थेट समुद्राच्या तळाशी बुडालेल्या द्वारका शहराचं दर्शन घेण्यासाठी स्कूबा डायव्हिंग केलं. मोदींनीच हे फोटो शेअर केले. मोदींनी 'जय द्वारकाधीश' म्हणत मंदिरामध्ये श्रीकृष्णाचं दर्शन घेतल्याचे फोटो शेअर केले आहेत. मोदींनी द्वारकाधीश्वर मंदिरामध्ये श्रीकृष्णाची मनोभावे पुजाही केली. पंतप्रधानांनी केवळ मंदिरातमध्ये जाऊन दर्शनच घेतलं असं नाही तर ते समुद्राच्या तळाशी असलेल्या द्वारकेच्या मंदिराचंही दर्शन घेऊन आले.

समुद्रामध्ये स्कूबा डायव्हिंग केल्याचे फोटो शेअर करत मोदींनी हा अनुभव दैवी होता असं म्हटलं आहे. "पाण्याखाली असलेल्या द्वारका शहरामध्ये प्रार्थना करण्याचा अनुभव फारच दैवी होता," असं म्हणत मोदींनी समुद्रामध्ये स्कूबा डायव्हिंग केल्याचे फोटोही पोस्ट केलेत. "समुद्रात द्वारकेच्या दर्शनाच्या वेळी मी पुरातन काळाशी कनेक्ट झाल्यासारखं मला वाटलं. श्री कृष्णाची आपल्या साऱ्यांवर अशीच कृपा कायम राहू देत," असंही पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.

समुद्रातील द्वारकेच्या दर्शनासाठी जाताना पंतप्रधानांनी भगव्या रंगाचा कुर्ता म्हणजेच पारंपारिक भारतीय पोशाख केला होता. कृष्णाचं प्रतिक असलेलं मोराच्या पिसंही मोदींनी सोबत नेल्याचं फोटोंमध्ये दिसत आहे.

To pray in the city of Dwarka, which is immersed in the waters, was a very divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Shri Krishna bless us all. pic.twitter.com/yUO9DJnYWo

— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024