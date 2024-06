'द्वेषाची जागा आता..' शपथविधीनंतर नवाज शरीफांच्या टोमण्याला पंतप्रधान मोदींकडून 'अशा' शब्दात उत्तर

PM Narendra Modi to Nawaj Sharif: नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. शपथविधी सोहळ्याला देशविदेशातील महत्वाचे नेते उपस्थित होते. तसेच इतर देशाच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान मोदी यांना ट्विटरच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान मोदीदेखील सर्वांचे आभार मानत आहेत. या सर्वात पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी पाठवलेल्या शुभेच्छा आणि त्याला पंतप्रधान मोदींनी दिलेले उत्तर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

नवाझ शरीफ यांच्याआधी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन केले होते.



पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्याबद्दल तुमचे अभिनंदन, अशा शब्दात शाहबाज यांनी मोदींचे कौतुक केले. दरम्यान नवाज शरीफ यांनी शुभेच्छा देताना टोमणा मारण्याचा प्रयत्न केला. भारतात मोदी सरकार आल्यापासून मुस्लिमांवर अन्याय होत असल्याची टीका पाकिस्तानकडून केली जात असते. या पार्श्वभूमीवर नवाज शरीफ यांनी हे ट्विट केलाय.

My warm felicitations to Modi Ji (@narendramodi) on assuming office for the third time. Your party's success in recent elections reflects the confidence of the people in your leadership. Let us replace hate with hope and seize the oppurtunity to shape the destiny of the two…

