निवडून आल्यावर तात्काळ भाजप आमदाराचे अधिकाऱ्यांना फोनवर आदेश, 'मला रस्त्यावर एकही...'

BJP MLA Balmukund: राजस्थान, मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने जोरदार विजय मिळवला. या विजयानंतर भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत 199 जागांपैकी भाजपने 115 जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली. राजस्थानसह छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये विजयानंतर भाजपमध्ये आनंदाची लाट आहे. दरम्यान, राजस्थानमधील भाजप आमदाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक भगवे वस्त्रधारी आमदार निवडून आल्या आल्या अॅक्टीव्ह मोडमध्ये दिसत आहेत. हे आमदार अधिकाऱ्यांना फोन स्पिकरवर टाकून खडसावत आहेत. तुम्ही लाईव्ह आहात मला आजच्या आज निर्णयाची अंमलबजावणी हवीय, असा दम भरत आहेत. काय आहे हे प्रकरण? कोण आहेत हे आमदार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

आमदार बालमुकुंद आचार्य हे जयपूरच्या हवा महल मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले. यानंतर लगेचच आमदार बालमुकुंद आचार्य कामाला लागले आहेत. सोमवारी बालमुकुंद आचार्य आपल्या समर्थकांसह जयपूरच्या परकोटे भागात पोहोचले. तेथे ते मांसाहारी दुकानांवरील कारवाईसाठी आक्रमक झालेले दिसले. येथे रस्त्यावर त्यांना नॉन वेजचे दुकान दिसल्यानंतर त्यांच्या संताप अनावर झाला. त्यांनी तात्काळ महापालिकेच्या व्हिजिलंस अधिकाऱ्याला फोन करुन खडसावले. एवढेच नव्हे तर रस्त्यांवरून मांसाहाराचे स्टॉल हटवण्याचा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.

He is Swami Balmukundachary Maharaj. He launched crusade against Rajasthan cong govt for demolishing hindu temples in Jaipur.

BJP gave him ticket. He won from Hawa Mahal. Today he directed officials to shutdown illegal non-veg shops on streets.pic.twitter.com/FAzGl6lpoM

— Megh Updates (@MeghUpdates) December 4, 2023