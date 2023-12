करणी सेनेच्या अध्यक्षांची गोळ्या घालून हत्या; घरात घुसून केला गोळीबार

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी यांची जयपूरमध्ये गोळी घालून हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. मंगळवारी दिवसाढवळ्या दोन हल्लेखोरांनी गोळीबार करत त्यांना ठार केलं. यानंतर घटनास्थळावरुन ते फरार झाले आहेत. पोलीस या हल्लेखोरांचा शोध घेत आहेत. गोळीबार झाला तेव्हा सुखदेव सिंह गोगामेडी आपल्या घऱात होते.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोळीबाराचा आवाज ऐकताच शेजारचे लोक धावत घटनास्थळी दाखल झाले होते. सुखदेव सिंह गोगामेडी यांना तात्काळ मेट्रोजवळ असणाऱ्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. गोळीबार झाला तेव्हा सुखदेव सिंह गोगामेडी यांच्यासोबत असणारे अजित सिंह गंभीर जखमी झाले आहेत.

#WATCH | Members of the Rajput community protest outside a Jaipur hospital, where mortal remains of Sukhdev Singh Gogamedi, national president of Rashtriya Rajput Karni Sena have been kept

He was shot dead by unidentified bike-borne criminals in Rajasthan's Jaipur today. pic.twitter.com/XrePR7ryXg

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 5, 2023