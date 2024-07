'ड्युटीनंतर घऱी येऊन भेट', CISF अधिकाऱ्याची महिला कर्मचाऱ्यावर कमेंट; SpiceJet चा दावा; पोलीस म्हणाले, 'तिच्या....'

सीआयएसएफ अधिकाऱ्याच्या कानाखाली लगावणाऱ्या स्पाईसजेटच्या महिला कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्पाईसजेटच्या कर्मचाऱ्याला जयपूर विमानतळावर प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आलं होतं. बाजूच्या गेटवर एकही महिला कॉन्स्टेबल उपस्थित नसल्यामुळे तिला रोखण्यात आलं अशी पोलीस सूत्रांची माहिती आहे. गुरुवारी हा प्रकार घडला असून, महिलेला अटक करण्यात आली आहे.

अनुराधा राणी असं महिला कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. ती ग्राउंड स्टाफचा भाग होती जे विमानांमध्ये अन्न आणि पेयं लोड करतात. तिच्याकडे गुरुवारी पहाटे 4 वाजता विमानतळावर प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं होती अशी माहिती आहे. पण तिने सुरक्षा तपासणी करुन घेण्यास नकार दिल्याने सुरक्षा अधिकाऱ्याशी वाद झाला अशी सूत्रांची माहिती आहे. साईड गेट हे कॅटरिंग वाहनांकडून वापरले जातात.

If @flyspicejet doesn't issue an official apology in the next 24 hours to the officer of CISF who was slapped by the airline employee.

There will be a massive backlash.

SpiceJet your time starts now.

SACK THE EMPLOYEE AND APOLOGIZE. pic.twitter.com/bWzBRCL07T

— Akshit Singh (@IndianSinghh) July 11, 2024