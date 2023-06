Senthil Balaji Video : ईडीने (ED) छापेमारी केल्यानंतर चांगल्या चांगल्याची हवा टाईट होते. द्रविड मुन्नेत्र कळघम नेते आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना जेव्हा ईडीने ताब्यात घेतलं त्यानंतर त्यांनी जबरदस्त ड्रामा केला. या ड्राम्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर (viral video) व्हायरल होतो आहे. जसं त्यांना गाडी बसवण्यात आलं ते रडायला लागले आणि छातीला हात लावून ओक्साबोक्शी रडता रडता ते गाडीच्या सीटवर खाली कोसळले आणि वेदनेने विव्हळत असायचा फुलटू ओव्हर अँटिंग पाहिला मिळाली. दरम्यान त्यांना छातीत वेदना होत असल्याने चेन्नईच्या ओमंडुरारमधील शासकीय रुग्णालयातील ICU मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. (Senthil Balaji Arrested)

काय आहे नेमकं प्रकरण ?

कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी बालाजीच्या करूर निवासस्थानावर आणि राज्य सचिवालयातील त्यांच्या कार्यालयावर छापे मारले. याशिवाय करूरमधील त्यांचे भाऊ आणि जवळच्या साथीदाराच्या घरावरही ईडीने छापे टाकले. नोकरीसाठी पैसे घेतल्याचा घोटाळ्या प्रकरणी त्यांची चौकशी ईडीकडून सुरु आहे. बालाजी विरुद्धचा खटला DMK मध्ये जाण्यापूर्वी 2011 ते 2015 पर्यंत AIADMK च्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये परिवहन मंत्री असताना केलेल्या आरोपांशी आहेत. (tamil nadu electricity minister v senthil balaji ed inquiry started crying money laundering case video viral today Trending News on google)

#WATCH | Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji breaks down as ED officials took him into custody in connection with a money laundering case and brought him to Omandurar Government in Chennai for medical examination pic.twitter.com/aATSM9DQpu — ANI (@ANI) June 13, 2023

द्रमुकने केंद्रावर आरोप

या कारवाईनंतर द्रमुकने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. तर विरोधी नेत्यांचा बदला घेण्यासाठी आयटी विभागासारख्या एजन्सीचा वापर केल्याचा आरोपही द्रमुकने केला आहे.

Chennai | Senthil Balaji was targeted and tortured. ED kept questioning him continuously for 24 hours. This is totally against human rights. They (ED) have to answer to the people and the court: S Raghupathi, Tamil Nadu Law Minister https://t.co/Oe4crk8Ota pic.twitter.com/7g7LxXKEie — ANI (@ANI) June 14, 2023

दरम्यान, तामिळानाडुचे आरोग्यमंत्री एम सुब्रमण्यन आणि क्रीडामंत्री उदयनिधी स्टालीन यांनी रुग्णालयात जाऊन सेंथिल बालाजी यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली.

Chennai | Senthil Balaji is undergoing treatment. We will deal with it legally. We are not afraid of the threatening politics of the BJP-led central government: Tamil Nadu Minister Udhayanidhi Stalin https://t.co/o8C8Mca3RH pic.twitter.com/5ybLmiqsPH — ANI (@ANI) June 13, 2023