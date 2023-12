M.Phil मान्यताप्राप्त डिग्री नाही, प्रवेश देऊ नका; UGC चे विद्यापीठांना निर्देश

M.Phil म्हणजेच मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही मान्यताप्राप्त पदवी नसल्याचं विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) स्पष्ट केलं आहे. युजीसीने यासंदर्भात विद्यापीठांना पत्र लिहून इशाराच दिला आहे. तुमच्या अभ्यासक्रमात याचा समावेश करु नका असे स्पष्ट निर्देश युजीसीने विद्यापीठांना दिले आहेत. तसंच युजीसीने विद्यार्थ्यांनाही M.Phil साठी प्रवेश घेऊ नका असं सांगत सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव मनीष जोशी यांनी सांगितलं आहे की, "काही विद्यापीठ एम.फील (मास्टर ऑफ फिलॉसॉफ़ी) साठी अर्ज मागवत असल्याचं आमच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळेच एम.फील पदवी ही मान्यताप्राप्त पदवी नसल्याचं सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले जात आहे".

UGC Letter regarding the discontinuation of M.Phil Degree as per clause 14 of University Grants Commission (Minimum Standards and Procedures for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022

