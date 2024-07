नेहमी अन्न देणाऱ्या ड्रायव्हरला पाहून श्वानाने गाठलं रेल्वे स्टेशनचं टोक; पाहा लाखो लाईक्स असणारा Viral Video

सोशल मीडियावर एका श्वानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत श्वान रेल्वे स्थानकावर उभा असून, ट्रेन येताच धावू लागल्याचं दिसत आहे. हा श्वान धावत रेल्वे स्टेशनचं टोक गाठतो. यामागील कारण मात्र फारच भावूक करणारं आहे. ट्रेनचा चालक नेहमी या श्वानाला अन्न देत असल्याने तो त्याचीच वाट पाहत थांबलेला असतो. ट्रेन स्थानकात आल्यानंतर चालकाला पाहताच श्वान त्याच्या केबिनपर्यंत धावत सुटतो. श्वान आणि चालकातील मैत्रीच या व्हिडीओतून एकाप्रकारे दिसत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून, करोडो लोकांनी पाहिला आहे.

व्हिडीओच्या सुरुवातीला ट्रेनच्या चालकाने हातामध्ये जेवण ठेवलेलं दिसत आहे. यावेळी श्वान स्थानकावर अत्यंत शांतपणे उभा असल्याचं दिसत आहे. ट्रेन स्थानकात आल्यानंतर श्वान ट्रेनचा पाठलाग करत धावत सुटतो. ट्रेन थांबल्यानंतर चालक केबिनमधून बाहेर येतो आणि हातातील जेवणाची प्लेट श्वानासाठी ठेवतो. या व्हिडीओतून श्वान आणि ट्रेन चालकातील मैत्री दिसत आहे. यामुळेच श्वान जेव्हा कधी चालकाला पाहतो तेव्हा ट्रेनसोबत धावत सुटतो.

A train driver gave food to this dog at the station. The dog remembered the train, & the engineer brought food regularly. It's worth seeing his joy. Someone cannot make every being happy, but kindness always makes a being happy. pic.twitter.com/7Y8n50IdKh

TRENDING NOW news

— Hakan Kapucu (@1hakankapucu) April 30, 2024