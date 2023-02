Viral Video: कोंबडा पकडायला गेला अन् बिबट्याच्या जाळ्यात अडकला; त्यानंतर जे काही झालं...

Viral Video: मागील काही वर्षापासून महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये (Nashik News) बिबट्याचा वावर वाढल्याचं पहायला मिळतंय. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये (UP News) देखील बिबट्याने (Leopard) धुमाकूळ घातला आहे. अशातच बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने (Forest Department) फिल्डिंग लावली होती. मात्र, विचित्रच प्रकार पहायला मिळाला आहे. त्याचा व्हिडिओ (Viral Video) सध्या तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे.

बिबट्याने आसपासच्या परिसरात धुमाकूळ घातला होता. बिबट्याला जेलबंद करावं, अशी मागणी केली जात होती. बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने आयडिया केली. बिबट्याला चारा म्हणून ठेवलेला कोंबडा ठेवला आणि अधिकारी खाचाखोचा रोवून लपून बसले. त्यावेळी एक व्यक्ती तिथं आला.

#WATCH | Uttar Pradesh: A man got stuck in a cage, installed to nab a leopard, in Basendua village of Bulandshahr dist. Forest Dept says that the man had entered the cage to get a rooster that was kept there as bait for the leopard.

