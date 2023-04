Bikini Girl Metro: मेट्रोत बिकिनी घालून प्रवास करणारी 'ती' अखेर आली समोर? म्हणते मला...

Viral Video: दिल्ली मेट्रोत बिकिनी (Bikini) घालून प्रवास करणाऱ्या मुलीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) प्रचंड व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर जोरदार वाद सुरु झाला आहे. या व्हिडिओवरुन दोन गट पडले आहेत. काही लोकांनी या मुलीच्या थेट चारित्र्यावरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर काही जणांनी या मुलीची तुलना सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेदबरोबर (Urfi Javed) केली आहे. उर्फीच्या अतरंगी कपड्यांची नेहमीच चर्चा होत असते. पण मेट्रोत बोल्ड ड्रेस (Bold Dress) परिधान करुन प्रवास करणारी कोण याबाबत नेटकऱ्यांमध्येही उत्सुकता होती.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

दिल्ली मेट्रोत बिकिनी परिधान करुन प्रवास करणाऱ्या या मुलीचं नाव आहे ऋदम चनाना. बिकनी व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानतंर ऋदम चनानाची (Rhythm-Chanana) जोरदार चर्चा सुरु झाली. तिच्या फॅशनवरुन अनेकांनी तिला ट्रोल केलं आहे. पण ऋदमच्या मते कोणते कपडे घालावेत याचं प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. इन्स्टाग्रामवर (Instagram) तिला अनेकांनी ती मुलगी तूच आहेस का असा प्रश्न विचारला. यावर ऋदमने हो मी तिच असल्याचं उत्तर दिलं आहे.

ऋदमाचा पब्लिसिटी स्टंट?

बिकिनी घालून प्रवास करण्यामागे कोणताही पब्लिसिटी स्टंट (Publicity Stunt) नसल्याचं ऋदमने म्हटलं आहे. लोकं काय म्हणताय, याचा काहीच फरक पडत नसल्याचं तीने म्हटलं आहे. काही युजर्सने तिची उर्फी जावेदबरोबर तुलना केली आहे. उर्फी जावेदच्या अंतरंगी स्टाईलवरुन प्रेरित होऊन तू असे कपडे घातलेस का असा प्रश्ना तिला काही जणांनी विचारलाय. यावर तीने आपण उर्फी जावेदला ओळखत नसल्याचं म्हटलं आहे. ऋदमची फॅमेली ही रुढी परंपरा जोपासणारी आहे.

Another video of Delhi Metro.

If this is an example of WOMEN EMPOWERMENT, then alas our young generation GIRLS can be victim of such EMPOWERMENT

And this is exactly what SHAMELESS FEMINISTS want.

I would call it CULTURAL GENCIDE.#delhimetro @OfficialDMRC pic.twitter.com/BrmjBQ3u32

— Barkha Trehan बरखा त्रेहन (@barkhatrehan16) March 31, 2023