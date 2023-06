Monsoon Updates : पाऊस आलाsss; पुढच्या 48 तासांत मान्सून केरळात

Monsoon Updates : महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागावर चक्रिवादळाचं सावट असतानाच एकिकडे वादळाच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणा सतर्क असल्याचं पाहायला मिळत आहेत. तर, दुसरीकडे मान्सूनच्या आगमनाकडे सर्वजण नजरा लावून बसल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशा सर्वांसाठीच ही आनंदाची बातमी. कारण, मान्सूनचा पहिला मुहूर्त हुकला असला तरीही आता मात्र तो केरळात अपेक्षेपेक्षा एक दिवस आधीच पोहोचणार आहे.

पुणे वेधळशाळेनं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार सध्याच्या घडीला दक्षिण अरबी समुद्रावर पश्‍चिमेकडील वाऱ्यांचा कायम राहिल्यास पश्चिमेकडील वाऱ्यांच्या उंचीमध्ये वाढ नोंदवली जात आहे. शिवाय अरबी समुद्र, लक्षद्वीप, केरळ किनार्‍यावरील ढगाळ वातावरणातही वाढ झाली आहे. परिणामी पुढील 48 तासांत मान्सून केरळमध्ये दाखल होऊन पावसाची दणक्यात सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. आयएमडीनंही या वृत्तावर शिक्कामोर्तब करत मान्सून 9 जूनपर्यंत केरळात दाखल होईल या माहितीला दुजोरा दिला.

7 Jun: Latest SCS Biparjoy over EC Arabian sea and around at 12.25 noon.

Likely to get intensified to Very Severe CS as per the IMD forecast.

We also see favourable cloudiness over parts of Kerala. pic.twitter.com/EOXiVQm1FU

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 7, 2023