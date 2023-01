Republic Day 2023 LIVE Updates : 74व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये विविध राज्यांच्या रथांचे संचलन

26 Jan 2023, 11:54 वाजता

विविध राज्यांच्या रथांचे संचलन

Republic Day 2023 LIVE Updates : 74व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या झांकीमध्ये 'नारी शक्ती'चा रथ आकर्षण ठरला होता. तर हरियाणाची झांकी भगवद्गीतेवर आधारित रथ साकारण्यात आला होता. महाभारताच्या युद्धातील विविध दृश्ये दाखवण्यात आलीत.

Corps of Signals Dare Devils team mesmerises the audience with their performance at Kartavya Path on Republic Day pic.twitter.com/L9nHd3M8CA

#RepublicDay | Haryana's tableau reflects design based on Bhagavad Gita. In its entirety, the tableau shows Lord Krishna serving as the charioteer of Arjun and giving him knowledge of Gita. The patterns on the sides of the trailer show various scenes from the battle of Mahabharat pic.twitter.com/5t3B5nJxuM

— ANI (@ANI) January 26, 2023