'आई तिच्या पक्षासाठी..', सुनेत्रा पवारांच्या पराभवानंतर पार्थची पोस्ट; लोक म्हणाले, 'आजोबांकडे..'

Baramati Loksabha Parth Pawar Post For Mother: केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या बारामती लोकसभा मतदारसंघामध्ये सुप्रिया सुळेंनी बाजी मारली. विद्यमान खासदार असलेल्या सुप्रिया सुळेंनी दीड लाखांहून अधिक मताधिक्याने अजित पवार यांच्या पत्नी तसचे महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांना पराभूत केलं. अजित पवार यांनी प्रतिष्ठेचा विषय केलेल्या या मतदारसंघामध्ये सुप्रिया सुळेंना अटीतटीचा संघर्ष करावा लागेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र हा अंदाज चुकीचा ठरला. सुप्रिया सुळेंनी 1 लाख 58 हजार 333 मतांनी या मतदारसंघातून विजय मिळवत आपली खासदारकी कायम राखली. या मतदारसंघामध्ये वर वर जरी हा सुप्रिया विरुद्ध सुनेत्रा असा संघर्ष होता तरी प्रत्यक्ष लढाई ही राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार विरुद्ध त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्यात होता. या संघर्षामध्ये शरद पवार गटाने बाजी मारली. सुनेत्रा पवारांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरुन संघर्ष केल्यानंतरही त्यांचा पराभव झाला. मात्र या पराभवानंतर आता सुनेत्रा पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी केलेली एक पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहे.

बारामतीमध्ये पहिल्या फेरीपासूनच सुप्रिया सुळे आघाडीवर होत्या. त्यांनी अगदी शेवटपर्यंत आपली आघाडी कायम राखली. खडकवासला वगळता इतर सर्व भागांमध्ये सुप्रिया सुळेंनी आघाडी कायम राखत सहज विजय मिळवला. या विजयानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद पवारांनी, "इथे निकाल वेगळा लागला असता तर आश्चर्य वाटलं असतं," असं मत नोंदवलं. शरद पवारांनी या निकालावर प्रतिक्रिया नोंदवताना आपण बारामतीमधून 60 वर्षांहून अधिक काळापासून लढतोय आणि इथूनच आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाल्याची आठवण करुन दिली. या पराभवानंतर बारामतीमध्ये अजित पवार गटाच्या कार्यालयापासून त्यांच्या बंगल्यासमोरही शुकशुकाट होता. दुसरीकडे सुप्रिया सुळे समर्थकांनी दणकत्यात सेलिब्रेशन केलं.

दरम्यान, आपल्या आईच्या पराभवानंतर पार्थ पवार सोशल मीडियावरुन व्यक्त झाले आहेत. 'मला इतकंच म्हणायचं आहे की माझी आई उत्तम प्रकारे लढली. ती तिच्या पक्षासाठी आणि एनडीएसाठी लढली. ती आम्हा सर्वांसाठी विजेतीच आहे. आम्हा साऱ्यांचं तिच्यावर फार प्रेम आहे,' असं पार्थ पवार यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना पार्थ पवार यांनी, "तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्यासाठी धन्यवाद," असं म्हणत मतदारांचे आभार मानले आहेत.

I would like to say!!

My mom she fought well, she fought for her party and the NDA.

She is a winner for all of us!!

We all love her

Thank you all for your support!

— Parth Sunetra Ajit Pawar (@parthajitpawar) June 4, 2024